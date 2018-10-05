УАЗ запустил продажи обновленного Patriot

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод (входит в Sollers Вадима Швецова) объявил о старте продаж внедорожника УАЗ "Патриот" (Patriot) 2019 модельного года, цены начинаются от 746,5 тысячи рублей, тем самым автомобиль становится дороже на 15-35 тысяч рублей, в зависимости от комплектации.

Так, обновленный "Патриот" в базовой комплектации подорожал на 15 тысяч рублей, до 746,5 тысячи, а самая ходовая версия — "Оптимум" — стала дороже сразу на 35 тысяч: 866,5 тысячи рублей; комплектации "Престиж" и "Максимум" прибавили по 30 тысяч — до 979 тысяч и 1,049 миллиона рублей соответственно, следует из прайс-листов компании.

Главное новшество "Патриота" 2019 модельного года — двигатель "ЗМЗ-Про" мощностью 150 лошадиных сил, который также устанавливается на модель "Профи". От нее же "Патриоту" достался улучшенный механизм рулевого управления и некоторые изменения в подвеске, благодаря которым радиус разворота сократился на 0,8 метра, поясняет компания.

Кроме этого, у машины улучшилась шумоизоляция и появились поручни на передних и средних стойках кузова для удобства посадки в автомобиль, сообщает УАЗ.

Гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов говорил журналистам на ВЭФ, что УАЗ может нарастить продажи в России в 2018 году примерно на 5%. По данным АЕБ, продажи УАЗа в 2017 году в РФ составили 41,6 тысячи автомобилей, что на 15% меньше, чем в 2016 году.