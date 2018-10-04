Названы самые продаваемые автомобили в России

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Аналитическое агентство "Автостат" назвало самую продаваемую модель автомобиля в России.

Лидирующую позицию занял седан Lada Vesta. По данным экспертов, за девять месяцев этого года продано 76 тысяч 189 таких машин. Второе место осталось за KIA Rio с показателем 75 тысяч 71 автомобиль. Третий результат показала LADA Granta — 70 тысяч 186 экземпляров.

Ранее в "АвтоВАЗе" сообщали, что продажи компании за отчетный период выросли на 17,1 процент — до 259,129 тысяч машин.

Рыночная доля Lada по итогам девяти месяцев 2018 года составила 19,9%.