Toyota и SoftBank создают компанию для развития беспилотных автомобилей

ТОКИО, 4 окт — РИА Новости. Автоконцерн Toyota и компания SoftBank, которая занимается продвижением сотовой связи, телекоммуникаций, создают совместную компанию на основе общего капитала, сообщило агентство Киодо.

Совместная компания будет заниматься развитием райдшеринга – системы поиска попутчиков в интернете и совместном распределении расходов между участниками поездки, а также продвижением автомобилей "без водителя".

Это станет первым опытом взаимодействия двух компаний. Размер совместного капитала, который станет основным в создаваемой компании, не сообщается.