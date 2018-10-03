Продажи "АвтоВАЗа" в России в сентябре выросли более чем на 10%

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в России в сентябре выросли на 10,3% в годовом выражении — до 31,173 тысячи автомобилей, говорится в сообщении компании.

За январь-сентябрь продажи компании в РФ выросли на 17,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 259,129 тысячи единиц.

"Рыночная доля Lada по итогам 9 месяцев 2018 года, по предварительной оценке компании, составила 19,9%, что в свою очередь превышает показатель за такой же период 2017 года", — подсчитала компания.

По данным "АвтоВАЗа", самой популярной моделью в сентябре стала Lada Granta — своих владельцев нашли 9,936 тысячи автомобилей, в том числе 7,965 тысячи машин нового семейства Granta. На втором месте — Lada Vesta: продажи в сентябре выросли на 32% в годовом выражении, до 9,05 тысячи машин.

"Высокий темп роста продаж сохранила Lada Largus. В сентябре 2018 года продано 4,115 тысячи пассажирских универсалов (+47,4% к сентябрю 2017 года) и 994 фургонов Largus (+56,5% к сентябрю 2017 года)", — также отмечает компания.