Исследование: россияне стали тратить больше денег на подержанные машины

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. По итогам III квартала 2018 года средняя стоимость подержанного автомобиля, который выбирают клиенты "Юла Авто" выросла на 11% или 47 тысяч рублей по сравнению со II кварталом, до 486 тысяч рублей, говорится в сообщении компании.

"Самыми востребованными остаются автомобили стоимостью до 500 тысяч рублей. На них приходится 65% всех продаж на "Юла Авто". Однако в последнем квартале наблюдается рост спроса на автомобили более дорогих сегментов. Так, продажи авто стоимостью от 500 до 800 тысяч рублей выросли на 4,5%, а автомобили стоимостью 800 тысяч — 1,2 миллиона рублей — на 3%", — сообщает компания, отмечая, что общая выборка для анализа составляет 453 тысячи автомобилей.

"Если говорить о моделях авто, то по сравнению со II кварталом предпочтения россиян практически не изменились. Так, среди отечественных автомобилей самыми популярными остаются Lada Priora (доля продаж среди российских авто — 21%) и Samara (15,5%). А дороже всего покупали Lada Granta — в среднем за 313 тысяч рублей. Фавориты практически не изменились и среди зарубежных автомобилей. Россияне активней всего покупали Ford Focus (4,3% продаж иномарок), Opel Astra (2,5%), Hyundai Solaris (2,4%), Kia Rio (2,3%) и Skoda Octavia (1,6%). Последняя опередила Mitsubishi Lancer, который выбыл из пятерки лидеров по итогам III квартала", — подсчитали в "Юла Авто".

Также отмечается, что средняя стоимость ТОП-5 самых популярных иномарок в прошедшем квартале выросла почти на 14% до 424 тысяч рублей — дороже всего среди популярных б/у иномарок стоила Kia Riо, её средняя цена составила 516 тысяч рублей, следом за ней оказался Hyundai Solaris за 510 тысяч рублей, а замыкает тройку лидеров по цене Opel Astrа — его продавали на "Юла Авто" в среднем за 394 тысячи рублей.