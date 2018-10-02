Hyundai отзывает более 28 тысяч автомобилей в России

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. "Хендэ Мотор Мануфактуринг" (официальный представитель изготовителя Hyundai на российском рынке) отзывает 28,683 тысячи автомобилей Hyundai Creta в РФ из-за возможных проблем с топливным шлангом, сообщается на сайте Росстандарта.

"Отзыву подлежат автомобили Hyundai Creta, реализованные с первого VIN-номера по 29 ноября 2017 года, согласно приложению. Причиной отзыва автомобилей в комплектации 4WD является возможно некорректное закрепление топливного шланга", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на отзываемых автомобилях будет выполнена проверка зазора между трубкой заливной горловины и кронштейном крепления датчика скорости, или, в случае необходимости, будет произведена замена трубки заливной горловины. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Уполномоченные представители изготовителя "Хендэ Мотор Мануфактуринг" проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.