Hyundai отзывает более 28 тысяч автомобилей в России

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. "Хендэ Мотор Мануфактуринг" (официальный представитель изготовителя Hyundai на российском рынке) отзывает 28,683 тысячи автомобилей Hyundai Creta в РФ из-за возможных проблем с топливным шлангом, сообщается на сайте Росстандарта.
Отмечается, что на отзываемых автомобилях будет выполнена проверка зазора между трубкой заливной горловины и кронштейном крепления датчика скорости, или, в случае необходимости, будет произведена замена трубки заливной горловины. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Уполномоченные представители изготовителя "Хендэ Мотор Мануфактуринг" проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.