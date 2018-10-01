Названы самые брутальные внедорожники российского рынка

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Специалисты издания SpeedMe составили рейтинг самых брутальных внедорожников на российском автомобильном рынке.
Вторую строчку занял кроссовер BMW X5 M. На автомобиле установлен 4,4-литровый двигатель мощностью 575 лошадиных сил, который разгоняет внедорожник до ста километров в час за 4,2 секунды. Кроме того, X5 M оснащается мощной цельной двойной решеткой радиатора, стильными фарами и инновационными технологиями. Цена на модель в России начинается от 7,33 миллионов рублей.
Замыкает тройку лидеров Chevrolet Tahoe. Как отмечается, внедорожник сочетает в себе узнаваемые брутальные черты, огромную мощь двигателя V8 и первоклассный комфорт просторного салона, способного вместить восемь человек. Кроме того, объем его багажника составляет 2680 литров. Стоимость внедорожника начинается от 4,37 миллионов рублей.
Замкнул рейтинг отечественный УАЗ Patriot. Внедорожник выделяется своими квадратными формами, аскетичным интерьером, полным приводом и вместительным багажником. Кроме того, он является самым недорогим из всех представителей рейтинга. Максимальная комплектация УАЗ обойдется всего в 1,04 миллиона рублей. Кроме того, базовая комплектация внедорожника включает широкий список дополнительного оборудования — лебедку, защиту рулевых тяг, экспедиционный багажник и резину для бездорожья.