Опрос показал, сколько россиян готовы реже ездить на автомобиле

Человек с телефоном за рулем автомобиля

Человек с телефоном за рулем автомобиля

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Каждый четвертый водитель готов отказаться от частого использования автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Среди тех, кто каждый день пользуется машиной, эта доля ниже — 19%, среди тех, кто водит несколько раз в неделю, выше — 42%.

Основной причиной, по которой россияне не готовы отказаться от машины, является необходимость поездок по работе (20%). Еще 15% объясняют, что автомобиль им нужен из-за удаленности места работы от дома.

По словам 12% участников опроса, в пользу езды на автомобиле говорят комфорт и экономия времени. Еще 11% не готовы отказаться от частых поездок на машине, потому что отвозят детей в школу, сад или на секции.

Опрос проводился 20 сентября 2018 года. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних граждан России. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.



