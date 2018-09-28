РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Авто

В России меняются правила регистрации автомобилей

0110352
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТретье транспортное кольцо и небоскребы Московского международного делового центра Москва-ситиТретье транспортное кольцо и небоскребы Московского международного делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. МВД ввело новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. Соответствующий приказ, вступающий в силу 6 октября 2018 года, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сотрудники ФСО. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В Госдуме предложили создать аукционы на "красивые" автономера
Согласно нововведениям разрешается ставить на учет автомобили с электронными паспортами. При этом с 1 ноября 2019 года использование электронных ПТС станет обязательным для постановки на учёт всех новых автомобилей.

Ранее выданные бумажные паспорта будут действовать и далее, при этом владелец по собственному желанию сможет заменить их на электронные. В случае утраты или порчи ПТС собственники, как и раньше, также смогут получить его дубликат.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, приказ закрепляет антикоррупционный механизм выдачи регистрационных знаков, увеличивается срок их хранения по заявлениям собственников транспортных средств с 180 до 360 суток.

Другое изменение связано с заменой двигателя. До этого времени эта процедура являлась для автовладельцем источником множества проблем. Так, инспекторы ГИБДД имели право требовать договор купли-продажи на новый агрегат и часто отказывали в дальнейшей регистрации автомобиля.

Благодаря нововведению установка нового агрегата не потребует какого-либо согласования с ГИБДД, если замена будет происходить на выпускаемый заводом-изготовителем агрегат с аналогичными характеристиками.

Новый закон регулирует и такую ситуацию, когда у автомобиля есть сразу несколько собственников. Отныне все владельцы могут вместе обратиться в ГИБДД и написать заявление о согласии на регистрацию машины на одного из них.

Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Чипы в водительских правах помогут снизить число подделок, считают эксперты
При этом существует более простой вариант решения этой проблемы, когда все собственники оформляют нотариальное согласие на регистрацию автомобиля на одного из них, после чего будущий автовладелец оформляет машину в Госавтоинспекции.

Также новый приказ разрешает ставить автомобиль на учет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.

Кроме того, в соответствии с законом, расширен перечень документов, подтверждающих факт утилизации авто и служащих основанием для проведения соответствующих регистрационных действий.

Новые права

В Госавтоинспекции также раскрыли подробности о том, как будут выглядеть новые водительские права.

По информации СМИ, на лицевой стороне удостоверения в правом нижнем углу появится значок руля. На задней стороне документа в левом верхнем углу будет размещен QR-код.

Еще одно нововведение — надпись "водительское удостоверение" в верхней части карточки будет дублироваться на английском и французских языках. Иностранные слова появятся на документе впервые с момента вступления нынешнего регламента в силу.

Автомобили. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
В России оформили первые два электронных паспорта автомобиля
Как сообщалось ранее, в удостоверение встроят микрочип. В МВД также заявляли, что электронный носитель оснастят несколькими дополнительными степенями защиты.

Карточка будет пластиковой, верхние и нижние слои планируется сделать лазероактивными. Размер госпошлины не изменился — за права нового типа нужно будет заплатить три тысячи рублей, за свидетельство о регистрации транспортного средства — полторы тысячи.

Новые автомобильные номера

Ранее СМИ со ссылкой на новый ГОСТ сообщили о том, что с 1 января 2019 года российским водителям будут выдавать новые номерные знаки, отличающиеся формой и размером от тех, которые используются сейчас.

Согласно новым правилам, мотоциклисты получат номера уменьшенного размера: 190 на 145 миллиметров. Такое решение было принято из-за того, что в стране много зарубежных мотоциклов, а у них слишком маленькая площадка под номер.

Впервые вводятся номера для макси-скутеров. Для них госзнаки будут такого же размера, как для мотоциклов, только с другим набором букв и цифр.

Также новый стандарт вводит специальные мотоциклетные номера на красном фоне для работников иностранных дипломатических миссий и знаки для квадроциклов.

Изготовление государственных регистрационных номеров для автомобилей. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Автодилеры прокомментировали ввод новых номерных знаков
Владельцам японских и американских машин с нестандартным местом крепления будут выдавать знаки 290 на 170 миллиметров. У многих таких автомобилей задняя площадка квадратная, и автовладельцам приходится, как и байкерам, использовать переходники или сгибать стандартный номер.

Новые государственные знаки выдадут и владельцам ретро- и спортивных автомобилей. От остальных символов их будут отличать отделенные чертой буквы "К" или "С".

Другие нововведения для автовладельцев

В августе 2018 года был принят закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД. Документ, который призван заметно облегчить жизнь автовладельцам, вступит в силу через год.

Основное нововведение коснется покупателей новых автомобилей у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.

Кроме того, ГИБДД только будет назначать номер, а знаки владелец автомобиля получит самостоятельно. Все фирмы-изготовители будут включены в реестр, предельные тарифы разработает ФАС.

Комментировать
Авто
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена