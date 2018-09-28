В России меняются правила регистрации автомобилей

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. МВД ввело новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. Соответствующий приказ, вступающий в силу 6 октября 2018 года, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее выданные бумажные паспорта будут действовать и далее, при этом владелец по собственному желанию сможет заменить их на электронные. В случае утраты или порчи ПТС собственники, как и раньше, также смогут получить его дубликат.
По словам официального представителя МВД Ирины Волк, приказ закрепляет антикоррупционный механизм выдачи регистрационных знаков, увеличивается срок их хранения по заявлениям собственников транспортных средств с 180 до 360 суток.
Другое изменение связано с заменой двигателя. До этого времени эта процедура являлась для автовладельцем источником множества проблем. Так, инспекторы ГИБДД имели право требовать договор купли-продажи на новый агрегат и часто отказывали в дальнейшей регистрации автомобиля.
Благодаря нововведению установка нового агрегата не потребует какого-либо согласования с ГИБДД, если замена будет происходить на выпускаемый заводом-изготовителем агрегат с аналогичными характеристиками.
Новый закон регулирует и такую ситуацию, когда у автомобиля есть сразу несколько собственников. Отныне все владельцы могут вместе обратиться в ГИБДД и написать заявление о согласии на регистрацию машины на одного из них.
Также новый приказ разрешает ставить автомобиль на учет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.
Кроме того, в соответствии с законом, расширен перечень документов, подтверждающих факт утилизации авто и служащих основанием для проведения соответствующих регистрационных действий.
Новые права
В Госавтоинспекции также раскрыли подробности о том, как будут выглядеть новые водительские права.
По информации СМИ, на лицевой стороне удостоверения в правом нижнем углу появится значок руля. На задней стороне документа в левом верхнем углу будет размещен QR-код.
Еще одно нововведение — надпись "водительское удостоверение" в верхней части карточки будет дублироваться на английском и французских языках. Иностранные слова появятся на документе впервые с момента вступления нынешнего регламента в силу.
Карточка будет пластиковой, верхние и нижние слои планируется сделать лазероактивными. Размер госпошлины не изменился — за права нового типа нужно будет заплатить три тысячи рублей, за свидетельство о регистрации транспортного средства — полторы тысячи.
Новые автомобильные номера
Ранее СМИ со ссылкой на новый ГОСТ сообщили о том, что с 1 января 2019 года российским водителям будут выдавать новые номерные знаки, отличающиеся формой и размером от тех, которые используются сейчас.
Согласно новым правилам, мотоциклисты получат номера уменьшенного размера: 190 на 145 миллиметров. Такое решение было принято из-за того, что в стране много зарубежных мотоциклов, а у них слишком маленькая площадка под номер.
Впервые вводятся номера для макси-скутеров. Для них госзнаки будут такого же размера, как для мотоциклов, только с другим набором букв и цифр.
Также новый стандарт вводит специальные мотоциклетные номера на красном фоне для работников иностранных дипломатических миссий и знаки для квадроциклов.
Новые государственные знаки выдадут и владельцам ретро- и спортивных автомобилей. От остальных символов их будут отличать отделенные чертой буквы "К" или "С".
Другие нововведения для автовладельцев
В августе 2018 года был принят закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД. Документ, который призван заметно облегчить жизнь автовладельцам, вступит в силу через год.
Основное нововведение коснется покупателей новых автомобилей у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.
Кроме того, ГИБДД только будет назначать номер, а знаки владелец автомобиля получит самостоятельно. Все фирмы-изготовители будут включены в реестр, предельные тарифы разработает ФАС.