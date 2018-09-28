В России меняются правила регистрации автомобилей

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. МВД ввело новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. Соответствующий приказ, вступающий в силу 6 октября 2018 года, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно нововведениям разрешается ставить на учет автомобили с электронными паспортами. При этом с 1 ноября 2019 года использование электронных ПТС станет обязательным для постановки на учёт всех новых автомобилей.

Ранее выданные бумажные паспорта будут действовать и далее, при этом владелец по собственному желанию сможет заменить их на электронные. В случае утраты или порчи ПТС собственники, как и раньше, также смогут получить его дубликат.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, приказ закрепляет антикоррупционный механизм выдачи регистрационных знаков, увеличивается срок их хранения по заявлениям собственников транспортных средств с 180 до 360 суток.

Другое изменение связано с заменой двигателя. До этого времени эта процедура являлась для автовладельцем источником множества проблем. Так, инспекторы ГИБДД имели право требовать договор купли-продажи на новый агрегат и часто отказывали в дальнейшей регистрации автомобиля.

Благодаря нововведению установка нового агрегата не потребует какого-либо согласования с ГИБДД, если замена будет происходить на выпускаемый заводом-изготовителем агрегат с аналогичными характеристиками.

Новый закон регулирует и такую ситуацию, когда у автомобиля есть сразу несколько собственников. Отныне все владельцы могут вместе обратиться в ГИБДД и написать заявление о согласии на регистрацию машины на одного из них.

При этом существует более простой вариант решения этой проблемы, когда все собственники оформляют нотариальное согласие на регистрацию автомобиля на одного из них, после чего будущий автовладелец оформляет машину в Госавтоинспекции.

Также новый приказ разрешает ставить автомобиль на учет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.

Кроме того, в соответствии с законом, расширен перечень документов, подтверждающих факт утилизации авто и служащих основанием для проведения соответствующих регистрационных действий.

Новые права

В Госавтоинспекции также раскрыли подробности о том, как будут выглядеть новые водительские права.

По информации СМИ, на лицевой стороне удостоверения в правом нижнем углу появится значок руля. На задней стороне документа в левом верхнем углу будет размещен QR-код.

Еще одно нововведение — надпись "водительское удостоверение" в верхней части карточки будет дублироваться на английском и французских языках. Иностранные слова появятся на документе впервые с момента вступления нынешнего регламента в силу.

Как сообщалось ранее, в удостоверение встроят микрочип. В МВД также заявляли, что электронный носитель оснастят несколькими дополнительными степенями защиты.

Карточка будет пластиковой, верхние и нижние слои планируется сделать лазероактивными. Размер госпошлины не изменился — за права нового типа нужно будет заплатить три тысячи рублей, за свидетельство о регистрации транспортного средства — полторы тысячи.

Новые автомобильные номера

Ранее СМИ со ссылкой на новый ГОСТ сообщили о том, что с 1 января 2019 года российским водителям будут выдавать новые номерные знаки, отличающиеся формой и размером от тех, которые используются сейчас.

Согласно новым правилам, мотоциклисты получат номера уменьшенного размера: 190 на 145 миллиметров. Такое решение было принято из-за того, что в стране много зарубежных мотоциклов, а у них слишком маленькая площадка под номер.

Впервые вводятся номера для макси-скутеров. Для них госзнаки будут такого же размера, как для мотоциклов, только с другим набором букв и цифр.

Также новый стандарт вводит специальные мотоциклетные номера на красном фоне для работников иностранных дипломатических миссий и знаки для квадроциклов.

Владельцам японских и американских машин с нестандартным местом крепления будут выдавать знаки 290 на 170 миллиметров. У многих таких автомобилей задняя площадка квадратная, и автовладельцам приходится, как и байкерам, использовать переходники или сгибать стандартный номер.

Новые государственные знаки выдадут и владельцам ретро- и спортивных автомобилей. От остальных символов их будут отличать отделенные чертой буквы "К" или "С".

Другие нововведения для автовладельцев

В августе 2018 года был принят закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД. Документ, который призван заметно облегчить жизнь автовладельцам, вступит в силу через год.

Основное нововведение коснется покупателей новых автомобилей у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.

Кроме того, ГИБДД только будет назначать номер, а знаки владелец автомобиля получит самостоятельно. Все фирмы-изготовители будут включены в реестр, предельные тарифы разработает ФАС.