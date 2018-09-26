Названы самые популярные в России дизельные автомобили

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Аналитическое агентство "Автостат" назвало десять самых распространенных легковых машин, оснащенных дизельным двигателем.

Лидером списка стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado — на 1 июля 2018 года в России было зарегистрировано 86,7 тысячи таких машин. Второе место в рейтинге заняла Toyota Land Cruiser — 76,7 тысячи автомобилей. Замкнул тройку Mitsubishi Pajero. Показатель этой модели — 66,1 тысячи экземпляров.

В пятерку лидеров вошли пикап Toyota Hilux (63,2 тысячи штук) и Volkswagen Touareg (61 тысяча авто).

Кроме того, в списке присутствуют еще две модели Mitsubishi — джип Pajero Sport и пикап L200, а также Kia (Sorento), Hyundai (Santa Fe) и SsangYong (Kyron).

По данным агентства, в России насчитывается 2,12 миллиона легковых машин с дизельным мотором.