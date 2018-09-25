"Автодор" построит платную скоростную трассу от Москвы до Казани

ОБНИНСК (Калужская область), 25 сен — РИА Новости. Госкомпания "Автодор" в начале октября начнет проектировать скоростную платную трассу от Москвы до Казани, планирует построить ее в 2024 году, рассказал журналистам глава "Автодора" Сергей Кельбах.

"В первых числах октября будут объявлены конкурсные процедуры. Так что в плане закупок на этот год предпроектные работы и планировочные решения уже стоят", — сказал он.

"Мы реализуем пока участок 729 километров — участок скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань. Источник (финансирования) — концессионные соглашения, внебюджетные инвестиции будут составлять минимум 30%. Закончить (строительство) в 2024 году", — добавил Кельбах, отметив, что трасса станет частью международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай".