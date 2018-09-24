BMW повысит цены в России с 1 октября

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. BMW с 1 октября повысит цены на часть моделей в России в среднем на 1%, рассказал РИА Новости представитель компании.

"В среднем около 1% повышение", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что повышение состоится 1 октября и коснется легковых моделей 2, 4, 5 и 6 серий, а также внедорожников X3, X4 и X6.

BMW с 1999 года собирает машины 3, 5 и 7 серий, а также кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6 на площадке калининградского "Автотора". Стороны с 2012 года вели переговоры о заводе в формате совместного производства, но из-за экономического кризиса, разразившегося в конце 2014 года, и последовавшего за ним падения продаж автомобилей активные переговоры были приостановлены.

На рубеже 2016-2017 годов переговоры вновь перешли в активную стадию. Руководство "Автотора" даже планировало финализировать договоренности и подписать соглашение о строительстве завода по производству автомобилей BMW на территории предприятия в 2017 году. Однако процесс растянулся и на 2018 год, а компания в качестве альтернативы "Автотору" стала рассматривать другие варианты площадки в Калининградской области.

Гендиректор BMW Group Россия Штефан Тойхерт говорил в июле на выставке "Иннопром", что окончательное согласование контракта может занять 2-3 месяца.