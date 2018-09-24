УАЗ начал поставлять весь модельный ряд в Мексику

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ, входит в Sollers Вадима Швецова) начал поставлять весь модельный ряд в Мексику, открыл дилерский центр вместе с местным партнером, говорится в сообщении компании.

"В сентябре 2018 года открылся первый официальный дилер УАЗ в Мексике. Партнером Ульяновского автозавода стала компания Logistics Dynamics Corporation, которая отвечает за импорт, дистрибуцию и гарантийное обслуживание. Мексиканский дистрибьютор из города Монтеррей ещё в прошлом году закупил партию внедорожников УАЗ "Хантер" для омологации и изучения потенциального спроса. В итоге было принято решение открыть дилерский центр и организовать поставки в Мексику всего модельного ряда УАЗ, включая внедорожники "Патриот", "Пикап", "Профи" и классический минивэн УАЗ-2206", — сообщает компания.

Как отмечается, сейчас местный дистрибьютор завершает сертификацию этих моделей, в 2018 году УАЗ планирует экспортировать в Мексику свыше 100 внедорожников "Хантер", а также тестовые образцы автомобилей "Патриот", "Пикап" и "Профи" для апробирования мексиканскими клиентами, а согласованный объём закупок компанией Logistics Dynamics Corporation на 2019 год превышает 300 машин.

"Мексика является крупнейшим рынком Центральной Америки, который сопоставим с автомобильным рынком РФ – на нём продаётся более 1 миллиона новых автомобилей в год. Для УАЗа — это ключевой рынок в регионе, и мы рассчитываем, что расширение присутствия официального дистрибьютора УАЗ в Мексике позволит нам экспортировать в эту страну от нескольких сотен внедорожников в год", — говорит директор по экспорту компании Андрей Дорофеев.

До этого Дорофеев анонсировал начало поставок российских внедорожников в Мексику в октябре 2017 года. По оценке посла РФ в этой стране Виктора Коронелли, на сегодняшний день уже реализовано более 100 УАЗов, интерес к ним продолжает возрастать.