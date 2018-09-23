Porsche откажется от дизельных двигателей

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Компания Porsche больше не будет производить автомобили на дизельных двигателях. Об этом заявил главный исполнительный директор Porsche Оливер Блюм в интервью газете Bild am Sonntag.

По словам Блюма, автопроизводитель собирается сконцентрироваться на том, что удается Porsche "особенно хорошо": бензиновых двигателях, гибридах, а с 2019 года — на электромобилях.

Ранее Блюм заявлял, что имидж Porsche пострадал в связи с дизельным скандалом.

"Дизельный скандал доставил нам много проблем", — сказал Блюм.

В 2015 году Агентство по охране окружающей среды США обвинило автоконцерн Volkswagen в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

В прошлом году министерство транспорта Германии объявило, что в автомобилях Porsche также было обнаружено незаконное программное обеспечение. В связи с этим компанию обязали отозвать 22 тысячи автомобилей Cayenne с трехлитровым дизельным двигателем.