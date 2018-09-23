Названы самые популярные кроссоверы в России

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Аналитическое агентство "Автостат" назвало самые популярные модели кроссоверов в России.

Лидером рейтинга стала LADA 4x4 — всего в России числится 1 миллион 173,5 тысячи внедорожников этой модели. Второе место заняла Chevrolet Niva — 587,6 тысячи автомобилей. Тройку лидеров замыкает Toyota RAV4 — 377,6 тысяч машин.

В пятерку самых популярных внедорожников также вошли Renault Duster — 345,9 тысячи автомобилей — и УАЗ-3151 — этой моделью владеют 311,2 тысячи человек.

Помимо названных автомобилей, в десятку самых распространенных кроссоверов также вошли Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, Honda CR-V и Volkswagen Tiguan.

Всего в России по состоянию на 1 июля 2018 года насчитывалось около девяти с половиной миллионов внедорожников. На их долю приходилось около 22 процентов от общей численности легковых автомобилей в стране.