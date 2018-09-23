Названы самые стильные хэтчбеки на российском рынке

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Специалисты издания SpeedMe составили рейтинг самых стильных хэтчбеков на российском авторынке.
Вторую строчку занял премиальный Mercedes-Benz A-Class, который является самым дорогим хэтчбеком на российском рынке. Автомобиль продается с моторами мощностью 150 и 190 лошадиных сил и автоматической трансмиссией. Цена на автомобиль начинается от 1,76 миллиона рублей.
Замкнул тройку лидеров Audi A3 Sportback. В последнем поколении модель получила цифровую приборную панель, светодиодную головную оптику и стильные задние фары, а также целый комплекс передовых ассистентов и систем безопасности. Цена на рынке старует от 1,747 миллионов рублей.
На пятом месте эксперты расположили Ford Fiesta. Эксперты выделяют компактность автомобиля вкупе с его стильным и современным дизайном. Этот хэтчбек стал самым бюджетным из всех представленных в рейтинге, цена на российском рынке старует с отметки 830 тысяч рублей.