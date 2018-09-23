Названы самые стильные хэтчбеки на российском рынке

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Специалисты издания SpeedMe составили рейтинг самых стильных хэтчбеков на российском авторынке.

Первое место рейтинга занял Volkswagen Golf, совсем недавно вернувшийся в Россию. Эксперты выделяют привлекательную внешность, современное оснащение и высокий уровень безопасности автомобиля. На российском рынке представлены версии хэтчебка с бензиновым двигателем объемом 1,4 литра и мощностью 125 и 150 лошадиных сил, а цена на базовую версию Golf начинается от 1,43 миллиона рублей.

Вторую строчку занял премиальный Mercedes-Benz A-Class, который является самым дорогим хэтчбеком на российском рынке. Автомобиль продается с моторами мощностью 150 и 190 лошадиных сил и автоматической трансмиссией. Цена на автомобиль начинается от 1,76 миллиона рублей.

Замкнул тройку лидеров Audi A3 Sportback. В последнем поколении модель получила цифровую приборную панель, светодиодную головную оптику и стильные задние фары, а также целый комплекс передовых ассистентов и систем безопасности. Цена на рынке старует от 1,747 миллионов рублей.

Четвертую строчку рейтинга занял Alfa Romeo Giulietta. Эта модель встречается на российских дорогах достаточно редко, однако привлекает своим особенным итальянским стилем. Приобрести автомобиль в России можно только по предзаказу.

На пятом месте эксперты расположили Ford Fiesta. Эксперты выделяют компактность автомобиля вкупе с его стильным и современным дизайном. Этот хэтчбек стал самым бюджетным из всех представленных в рейтинге, цена на российском рынке старует с отметки 830 тысяч рублей.