Названы самые популярные в России праворульные автомобили

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых распространенных в России праворульных автомобилей.

Отмечается, что по состоянию на первое июля 2018 года на территории Российской Федерации числится 3,5 миллиона таких авто.

Более половины от всех машин с правым рулем приходится на продукцию концерна Toyota (57 процентов, или 2 миллиона авто). При этом девять из десяти моделей компании входят в десятку самых популярных в России.

Среди них самой популярной является Toyota Corolla, которых в России насчитывается 329,3 тысяч штук, на втором месте расположилась Toyota Corona (115,5 тысяч штук), третье место занимает Toyota Mark (104,1 тысяч штук).

В первую десятку также входят Toyota Carina (99,7 тысяч штук), Toyota Caldina (85,9 тысяч штук), Toyota Vitz (76,8 тысяч штук), Honda Fit (71,8 тысяч штук), Toyota Camry (тысяч штук), Toyota Vista (68,2 тысяч штук) и Toyota Sprinter (61,6 тысяч штук).

В общей сложности, по данным агентства, праворульные автомобили составляют чуть более восьми процентов от общего автопарка в России.