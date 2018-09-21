В МВД уточнили порядок выдачи новых автомобильных номеров

Выдача автовладельцу номерных знаков в одном из отделов регистрации транспортных средств ГИБДД по Москве. Архивное фото

Выдача автовладельцу номерных знаков в одном из отделов регистрации транспортных средств ГИБДД по Москве. Архивное фото

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Введение новых типов государственных регистрационных номеров не потребует перерегистрации автомобилей, сообщил РИА Новости представитель научного центра безопасности дорожного движения МВД России Андрей Капустин.

Он отметил, что автовладельцы будут менять номерные знаки только по желанию.

"Если автовладелец или владелец мотоцикла захочет поменять регистрационный знак на номер меньшего размера в соответствии с новым ГОСТ, он вправе это сделать. Принудительной перерегистрации машин не будет, это все будет делаться по желанию", — пояснил Капустин.

Он добавил, что новый ГОСТ сохраняет действующие технологии изготовления номеров, шрифт, а также тип-1 (тип госномеров, который используется на 90% легковых и грузовых автомобилей).

Новые номерные знаки

Накануне "Коммерсант" сообщил со ссылкой на утвержденный Росстандартом новый ГОСТ, что с первого января 2019 года в России введут десять типов новых номерных знаков для автомобилей и мототехники.

По информации издания, мотоциклетные номера станут меньше в размерах в полтора раза, а знаки для японских праворульных автомобилей формой будут напоминать квадрат. Планируется ввести особые номера для мопедов, а также для классических и спортивных автомобилей.