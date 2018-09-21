Toyota представила новый Land Cruiser 200

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Toyota представила новую версию внедорожника Land Cruiser 200, которая с четверга доступна для заказа в России.

"Данная комплектация приходит на смену специальной серии Excalibur и отличается уникальными деталями внешнего дизайна, эксклюзивным интерьером и максимальным оснащением", — отмечается на официальном сайте компании.

Модель можно приобрести с бензиновым или дизельным двигателями, гидропневматической подвеской и в максимальном оснащении.

Новый Land Cruiser 200 отличается от предыдущей модели видоизмененной решеткой радиатора, бамперами и зеркалами заднего вида. Кроме того, автомобиль имеет отличительную эмблему специальной серии.

Стартовая цена новинки начинается с отметки в 5 750 000 рублей.