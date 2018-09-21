Мощнее, быстрее, надежней: все подробности об обновленном УАЗ "Патриот"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. Презентация обновленного УАЗ "Патриот" прошла необычно: на заводе в Ульяновске в прямом эфире собрали один из первых внедорожников. РИА Новости следило за трансляцией и узнало обо всех изменениях в уже немолодой, но все еще привлекательной для россиян модели.

Новый двигатель

У "Патриота" новый четырехцилиндровый бензиновый двигатель "ЗМЗ-Про" (на международный манер — ZMZ PRO) объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Этим агрегатом стандарта "Евро-5" Ульяновский завод впервые оснастил коммерческую модель УАЗ "Профи".

Мотор с внутризаводским обозначением ЗМЗ-409051.10 получил двухрядную цепь ГРМ, новый газораспределительный механизм, клапаны, поршни и распредвалы, иную выхлопную систему и усиленную головку блока цилиндров, а степень сжатия повысилась с 9,1 до 9,8. В результате мощность увеличилась на 15 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент — на 18 нанометров, до 235 нанометров. Новый движок, по словам представителей УАЗ, позволил улучшить тягу на низких и средних оборотах: пик максимальной тяги сместился в зону средних оборотов — на отметку 2650 оборотов в минуту вместо прежних 3900 оборотов в минуту.

Турбодизель на "Патриот" возвращать не планируют. Хотя УАЗ и поставляет модели с такими моторами в некоторые зарубежные страны, для России этот вариант не предусмотрен.

Трансмиссия

Представленный внедорожник обзавелся модернизированной пятиступенчатой механической трансмиссией. Теперь там стоит сцепление фирмы LUK с ведомым диском с демпфером холостого хода, понизившим шум работающей коробки. Благодаря новой выжимной пружине на 20 процентов снизилось усилие при нажатии на педаль сцепления. Ходы рычага переключения передач стали короче, им теперь легче манипулировать, а демпфер холостого хода повысил виброакустический комфорт.

© Фото : Ульяновский автомобильный завод Автомобиль УАЗ "Патриот" 2019 модельного года © Фото : Ульяновский автомобильный завод Автомобиль УАЗ "Патриот" 2019 модельного года

Увы, но "автомата", о котором говорят уже не один год, у "Патриота" пока нет. Руководство УАЗ официально заявило, что на внедорожник установят "автомат" французской компании Punch Powertrain. Скорее всего, это будет шестиступенчатый агрегат с индексом 6L50: подобный, но несколько иной по конструкции у "ГАЗели Next".

Пока же эту опцию предлагают сторонние компании. Так, некоторые используют проверенную временем четырехступенчатую трансмиссию A340 (A30-40LE) совместной разработки японской Aisin и американской BorgWarner, позаимствованную у Toyota4Runner и Hilux. Однако установка обходится минимум в 150 тысяч рублей.

Что еще?

"Патриот" перенял от фургона "Профи" еще кое-что: передний мост с измененным углом наклона шкворней, открытые поворотные кулаки и более жесткую рулевую трапецию с рулевым демпфером, изменился наклон шкворней. Все это сократило радиус разворота на 0,8 метра, а также повысило точность управления и уменьшило люфт при повороте руля.

© Фото : УАЗ Автомобиль УАЗ "Патриот" 2019 года © Фото : УАЗ Автомобиль УАЗ "Патриот" 2019 года

Спереди и сзади — новые амортизаторы. Под кормой теперь другие рессоры с двумя листами вместо трех, на шесть процентов мягче, а также стабилизатор поперечной устойчивости толщиной 18 миллиметров вместо прежних 21. Все это придало ходу больше плавности.

Стекла крепятся посредством вклеивания в кузов, что обеспечивает полную герметичность салона. Внутри должно стать тише — моторный отсек закрывают звукоизолирующие материалы большей площади. Модернизированы уплотнители в проемах боковых дверей, а на задней (пятой) двери они двойные, благодаря чему захлопываются тише. Вытяжная вентиляция с внутренней части потолка в багажном отсеке переместилась в зону заднего бампера, а на стойках наконец появились ручки — пригодятся при движении по бездорожью.

© Фото : Ульяновский автомобильный завод В салоне обновленного УАЗ "Патриот" © Фото : Ульяновский автомобильный завод В салоне обновленного УАЗ "Патриот"

В следующем году планируется доработать крепление пятой двери (на нее жалуются многие владельцы "Патриотов"), а также установить улучшенные дверные замки. Цены на обновленный "Патриот" объявят 1 октября. Сейчас модель стоит от 731 500 до 1 019 000 рублей.

Обновления за обновлениями

УАЗ "Патриот" обновляется далеко не впервые. Так, модель значительно изменилась в августе 2013 года. Инженеры применили тогда новую раздаточную коробку корейской фирмы Hyundai-Dymos с электронным блоком управления, и в салоне появилась удобная шайба выборов режима работы полного привода. Передаточное число пониженной передачи увеличилось на 31 процент, изменилась компоновка салона. Добавились подогрев лобового стекла, подогрев сидений и индивидуальный отопитель для задних пассажиров. Обновились панель приборов soft-touch, обивки дверей, обивка потолка, система отопления, вентиляции и кондиционирования, а также аудиосистема с hands free.

В июне 2014-го внедорожник обзавелся более надежным рулевым механизмом, шлангами гидроусилителя немецкой компании ZF Lenksysteme и новым насосом гидроусилителя, меняющим усилие на руле в зависимости от скорости движения. Также модель впервые получила ABS Bosch девятого поколения с функциями EBD (система распределения тормозных усилий) и CPC (препятствие отрыва задней оси от дороги). Блок управления стеклоподъемниками переехал на двери, в салоне появился "вежливый свет": при закрытии дверей плафоны гаснут не сразу, а постепенно.

В августе 2015-го "Патриоты" оснастили пневмоупорами, позволяющими легко открывать капот, и бескаркасными щетками стеклоочистителей. В салоне опять обновили обивки дверей и сидений, установили динамики увеличенного диаметра в задних дверях и высокочастотные колонки в передних. Сзади оборудовали подлокотник с двумя подстаканниками, стало больше вариантов окраски кузова, изменился дизайн 18-дюймовых легкосплавных дисков.

Значительное обновление модели произошло в октябре 2016-го. Улучшили эргономику и шумоизоляцию, список опций пополнился климат-контролем, круиз-контролем, обогревом рулевого колеса, навигационной и мультимедийной системами с сенсорным экраном, камерой заднего вида, передними и задними датчиками парковки, а также мультифункциональным рулем с кнопками. Внешность изменилась за счет фальшрадиаторной решетки с увеличенным логотипом УАЗ и хромированными элементами, фар со светодиодными дневными ходовыми огнями, панели приборов с расширенным функционалом, нового дизайна рукоятки рычага стояночного тормоза, рукоятки рычага переключения передач и дефлекторов воздуховодовов с хромированной окантовкой. Производитель предложил также кожаную отделку сидений, рулевого колеса, рукояток рычага коробки передач и стояночного тормоза.

В качестве опции на внедорожник стали устанавливать блокировку дифференциала заднего моста с электронным управлением марки Eaton, систему стабилизации, подушки безопасности водителя и пассажира, а также передние ремни безопасности с преднатяжителями. Кроме того, "Патриот" лишился архаичного второго топливного бака.

С сентября прошлого года автомобили комплектуют мультимедийной системой на Android с гигабайтом оперативной памяти и возможностью выхода в интернет по Wi-Fi. Поддерживается воспроизведение файлов форматов mp3, wma, AAC, flac, видеофайлов AVI, MP4, MKV, MOV, 16 гигабайт встроенной памяти для хранения треков, фильмов и изображений. Функция отображения экрана смартфона позволяет управлять телефоном прямо с семидюймового сенсорного экрана мультимедиа разрешением 1024х728 точек. Устройство снабжено навигацией Navitel с картами России, Белоруссии и Казахстана.