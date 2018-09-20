Автодилеры прокомментировали ввод новых номерных знаков

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ввод новых номерных знаков на автомобили и мототехнику в России с 2019 года не осложнит процесс их выдачи в дилерских центрах, заявил РИА Новости президент ассоциации автодилеров (РоАД) Олег Мосеев.

Газета "Коммерсант" в четверг со ссылкой на утвержденный Росстандартом новый ГОСТ "Знаки государственные регистрационные транспортных средств" сообщила, что с 1 января 2019 года в РФ будет введено 10 типов новых номерных знаков для автомобилей и мототехники. По информации издания, мотоциклетные номера станут меньше в размерах в полтора раза, а знаки для японских праворульных автомобилей формой будут напоминать квадрат. Планируется ввести особые номера для мопедов, а также для классических и спортивных автомобилей.

"Изменения затронут, в первую очередь, размеры самих номерных знаков для различного вида техники. Конечно, владельцам американских и японских праворульных автомобилей станет удобнее. Новые номера для мототехники и спортивных автомобилей тоже добавят комфорта. Уверен, что эти нововведения не осложнят в будущем процесс выдачи номеров в дилерских центрах. Ведь общие принципы получения госзнаков останутся, а размер напечатанного номера зависит лишь от настройки станка для изготовления", — говорит Мосеев.

В конце июля Госдума приняла закон, который предлагает разрешить регистрацию новых машин без посещения ГИБДД. Основное нововведение коснётся покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут включены в реестр, предельные тарифы для них разработает ФАС.