В России введут новые автомобильные номера

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. С 2019 года вступает в силу ГОСТ, согласно которому водителям некоторых видов транспорта начнут выдавать номерные знаки нового образца, сообщает "Коммерсант".

По информации издания, обновленный государственный стандарт вводит десять новых типов регистрационных знаков.

Так, из-за разного размера площадки для номеров у иностранных и отечественных мотоциклов, действующие знаки на импортные модели просто не помещаются. В связи с этим, мотоциклистам предложат таблички меньшего размера: 190х145 миллиметров (сейчас — 245х160 миллиметров).

Отличаются площадки для номеров и у японских и американских автомобилей — у многих из них они практически квадратные. Сейчас водителям приходится либо использовать переходники, либо сгибать номерной знак. Новый ГОСТ учитывает эту особенность.

Также появятся специальные номера для мопедов с объемом двигателя больше 50 кубических сантиметров. Они будут такого же размера, как мотоциклетные, но иного буквенно-цифрового формата.

Номера красного цвета должны будут получить работники иностранных дипмиссий, передвигающиеся на мотоциклах. Для квадроциклов также введут свои регистрационные знаки.

Предполагается введение отдельных номерных знаков для спортивных автомобилей и автоклассики. Они будут отличаться буквами "С" и "К" соответственно, стоящими перед всеми остальными символами, отделенные чертой.

Фиксировать нарушения станет проще

Нововведения найдут позитивный отклик у автовладельцев, а также позволят камерам эффективнее фиксировать нарушения, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.

"Это удобно и для тех, кто управляет двухколесными транспортными средствами — для них будут созданы отдельные знаки, как для мопедов и мотоциклов. Это удобно для тех, кто управляет автомобилями японского, американского производства, потому что у них в силу своих конструктивных особенностей есть определенные нюансы", — пояснил руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Эксперт добавил, что знаки будут варьироваться под крепления автомобилей, учитывая их специфику, что очень удобно.

"Касаемо других изменений, то здесь и введение международного стандарта, на котором мы движемся и, вы знаете, у нас уже весь алфавит читается как на латинице, так и на кириллице, поэтому, я думаю, что здесь каких-либо негативных последствий для автомобилистов нет", — отметил он.

Автоэксперт Андрей Орел отметил, что владельцам иностранных автомобилей и мотоциклов больше не придется сгибать номера, чтобы повесить их на транспортное средство. Это позволит более качественно фиксировать нарушения.

"Есть некоторые машины американского или японского происхождения, особенно мотоциклы, у которых нестандартные крепления <…> они будут читаемы для камер для фиксации нарушения. Потому что сейчас они изогнутой и специфической формы — они не читаемы для камер", — заключил Андрей Орел.