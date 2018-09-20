Эксперты рассказали о плюсах введения новых стандартов номерных знаков

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Автоэксперты, опрошенные РИА Новости в четверг, считают, что новый стандарт в отношении перемены размера и формы номерных знаков для японских праворульных машин, классических и спортивных автомобилей, а также мотоциклов будет встречен их владельцами позитивно и позволит камерам эффективнее фиксировать нарушения.

Новый ГОСТ, утвержденный приказом Росстандарта, вступает в силу с 1 января 2019 года — российским водителям начнут выдавать новые номерные знаки. Мотоциклетные номера станут меньше в размерах в полтора раза, а знаки для японских праворульных авто формой будут напоминать квадрат. Планируется ввести особые номера для мопедов, а также для классических и спортивных автомобилей.

"На сегодняшний момент, я считаю, что все эти нововведения однозначно будут восприняты позитивно автовладельцами, потому что это удобно и для тех, кто управляет двухколесными транспортными средствами — для них будут созданы отдельные знаки, как для мопедов и мотоциклов. Это удобно для тех, кто управляет автомобилями японского, американского производства, потому что у них в силу своих конструктивных особенностей есть определенные нюансы", — пояснил в разговоре с РИА Новости руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Автоэксперт Андрей Орел согласен с коллегой и отмечает, что изменения позволят камерам качественнее фиксировать нарушения.

"Есть некоторые машины американского или японского происхождения, особенно мотоциклы, у которых нестандартные крепления, которые в нестандартных местах, либо крепления специфические — для этих машин это будет, конечно, плюс. Удобно и видно номер будет, но и в том числе, они будут читаемы для камер для фиксации нарушения. Потому что сейчас они изогнутой и специфической формы – они не читаемы для камер", — считает он.

Эксперт отмечает, что после того, как знаки будут приведены к соответствию размеров и форм, "когда они будут находиться на нормальных местах, то будут читаемы для камер".

В свою очередь, Канаев добавил, что знаки будут варьироваться под крепления тех или иных автомобилей, учитывая специфику машин. "Это можно было сделать уже давно, и я считаю, что это было бы, конечно же, очень удобно. Что касаемо других изменений, то здесь и введение международного стандарта, на котором мы движемся и, вы знаете, у нас уже весь алфавит читается как на латинице, так и на кириллице, поэтому, я думаю, что здесь каких-либо негативных последствий для автомобилистов нет", — отметил он.