Автовладелец, получивший номерной знак в одном из отделов регистрации транспортных средств ГИБДД по Москве. Архивное фото

Автовладелец, получивший номерной знак в одном из отделов регистрации транспортных средств ГИБДД по Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. С 1 января 2019 года российским водителям будут выдавать новые номерные знаки, отличающиеся формой и размером от тех, которые существуют сейчас, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на новый ГОСТ.

Разработка документа началась еще в 2016 году. Идея принадлежит Научному центру безопасности дорожного движения МВД.

Согласно новым правилам, мотоциклисты получат номера уменьшенного размера: 190 на 145 мм. Такое решение было принято из-за того, что в стране много зарубежных мотоциклов, а у них слишком маленькая площадка под номер.

Впервые вводятся номера для макси-скутеров. Для них госзнаки будут такого же размера, как для мотоциклов, только с другим набором букв и цифр.

Также новый стандарт вводит специальные мотоциклетные номера на красном фоне для работников иностранных дипломатических миссий и знаки для квадроциклов.

Владельцам японских и американских машин с нестандартным местом крепления будут выдавать квадратные знаки 290 на 170 мм. У многих таких автомобилей задняя площадка квадратная, и автовладельцам приходится, как и байкерам, использовать переходники или сгибать стандартный номер.

Новые госзнаки выдадут и владельцам ретро- и спортивных автомобилей. От остальных символов их будут отличать отделенные чертой буквы "К" или "С".