Не стыдно, у кого видно: супертест восьми автомобильных регистраторов

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. Забудьте о Стиве Джобсе с его айфонами, об автомобильных дизайнерах и стильных холодильниках: производители видеорегистраторов — вот кто настоящие креативщики. Такого обилия причудливых форм и невероятных функций не встретишь ни в одном другом гаджете. РИА Новости собрало восемь моделей автомобильных камер среднего ценового диапазона и рассказывает, почему размер объектива не имеет значения, кто абсолютно слеп ночью и почему защитник водителей Виктор Травин поставил не на ту "лошадь".

Распаковываем, вешаем, нажимаем кнопки

Взять, к примеру,. Из цилиндрического корпуса выглядывает глаз камеры. Небольшие отверстия — это микрофон и датчик управления жестами: поднес руку — получил защиту файла и кадр в папку с фото. Никаких кнопок, даже экрана нет: для управления функциями и настройками понадобится смартфон на Android или iOS, который соединяется с регистратором через Wi-Fi. С одной стороны, очень удобно. Не нужно далеко тянуться, снимать устройство с крепления — все видно на экране телефона, включая онлайн-изображение, а настройка камеры по горизонтали выполняется легким поворотом корпуса. Prology крепится к лобовому стеклу при помощи цепкого скотча — чуть ошибся с горизонталью, придется всеми правдами и неправдами отдирать пластиковую пластинку и вешать ее заново. Цилиндр фиксируется надежно и на кочках вряд ли собьется.

Другое неудобство — выносной GPS-приемник крепится отдельно. Да, и если вы по каким-то причинам сломали USB-штекер, попрощайтесь со спутниковой антенной: или несите провод на перепайку, или приобретайте новый шнур c GPS. Зато в самой автомобильной розетке два USB-входа, лишний пригодится для зарядки, например, смартфона.

Связка "регистратор — телефон" по Wi-Fi полностью оставляет смартфон без интернета — он ошибочно думает, что подключился к Сети, а не к регистратору. Вот и в Google Play у приложения iReg Black всего два отзыва, и оба пользователя посетовали как раз на эту проблему. Как нам сообщил дистрибьютор Prology, на iOS такого недостатка нет, поскольку эти смартфоны разделяют сети, одновременно работая в интернете по 3G и с регистратором по Wi-Fi.

У модели TrendVision TDR-708GP спутниковая антенна тоже крепится отдельно на скотч, но в корпусе есть отверстие для провода microUSB, так что в случае поломки шнурок можно заменить на любой другой, хоть от вашего же мобильника на Android. Сам видеорегистратор внешне напоминает простейшие фотоаппараты-мыльницы из 1980-х. В коробке есть стильный чехольчик с завязками и даже CPL-фильтр, в народе — "полярик", он примагничивается к объективу регистратора. TrendVision фиксируется на стекле удобной присоской, причем в этом кронштейне два microUSB — для подключения питания и GPS-антенны, до кучи есть и маленькое крепление на скотче.

Только этот регистратор позволяет использовать сразу два типа карт памяти — SD и microSD. Причем последняя может быть емкостью до 128 Гб, а видеозаписи реально копировать с одной на другую. Тут имеется HDMI для просмотра видео на телевизоре, а самый мощный аккумулятор позволяет снимать до 40 минут без подзарядки. Prology, например, работать без "розетки" не способен. Управление меню — джойстиком, что гораздо удобнее, чем кнопки на других регистраторах.

Axper Throne тоже выглядит как фотоаппарат, но объектив тут больше, чем у TrendVision. Крепление к стеклу также в виде присоски, которую легко регулировать, прилагается и кронштейн на скотче. В комплекте есть вторая камера, ее можно использовать для записи видео в салоне либо — установив в задней части кузова или на заднем стекле — как камеру заднего вида. Эту камеру мы не тестировали из-за сложности установки, однако будем считать ее большим плюсом. А вот отсутствие у регистратора спутниковой связи (для нее есть отдельный вход с пометкой "GPS") — большой минус, ведь для видеозаписи в качестве доказательства данные местоположения будут нелишними. Да и дату с временем без этого приходится ставить вручную.

Дисплей у Axper Throne большой, яркий и трехдюймовый, и это неспроста. У навигатора есть функция LDWS — предупреждение об уходе с полосы. Обычно ею оснащаются машины в дорогих комплектациях на случай, если водитель зазевался и непроизвольно повел автомобиль в кювет или на встречку. LDWS необходимо калибровать, но даже после долгих настроек функция периодически сбоит и выдает ложные предупреждения. Незамысловатое, интуитивно понятное меню управляется четырьмя кнопками на корпусе снизу.

Самый дешевый в нашем тесте — AdvoCam-FD Black-II GPS+ГЛОНАСС. Как понятно из названия, гаджет оборудован внешней спутниковой антенной, причем она же выполняет роль кронштейна с присоской для крепления к лобовому стеклу. Питание — от автомобильной розетки, а на самом штекере имеется USB-вход, что позволяет использовать один прикуриватель и для работы регистратора, и для зарядки телефона.

В коробке регистратора есть несколько сюрпризов, увы, бесполезных: маленький компакт-диск (этот атавизм вряд ли кому-то пригодится), а также письмо от президента коллегии правовой защиты Виктора Травина — эксперт рекомендует изделие и дает советы по фиксации ДТП и действиям в суде при последующих разборах. Отсылки к некоторым нормативным актам уже устарели, зато теперь понятно название AdvoСam — "камера-адвокат".

Сам регистратор тоже выполнен в виде небольшого фотоаппарата-мыльницы с довольно тусклым экраном. Меню понятное и переключается быстро, хотя "гулять" по нему неудобно из-за хаотично разбросанных по корпусу клавиш, к которым надо привыкать.

Регистратор Navitel R1000, пожалуй, самый необычный: выполнен в виде компактного шара с маленьким дисплеем. Крепится к лобовому стеклу с помощью небольшого кронштейна, к которому этот шар не только примагничивается, но и питается от него без всяких проводов. Конечно, шнур нужно воткнуть в сам кронштейн, тогда вы сможете легко вращать камеру на 360 градусов: хотите — вперед, хотите — в сторону гаишника, проверяющего ваши документы.

У "Навитела" — единственного из всех — есть инструкция сразу на 12 языках и тряпочка для протирки стекол экрана и объектива. Несмотря на крошечный дисплей диагональю всего 1,2 дюйма, работать с меню удобно, к тому же имеется приложение для смартфона, с помощью которого гаджет управляется так же легко, как и Prology. Однако функций у приложения меньше, чем у iReg Black: отображает съемку в реальном времени, копирует записи и меняет базовые настройки устройства. Если нужно копнуть глубже, придется брать в руки регистратор.

Экран Navitel позволит не только правильно установить регистратор, но и контролировать его во время поездки без использования мобильника. Это самый компактный и удобный в плане подключения регистратор. Вопрос только в том, не слетит ли камера с крепления при ДТП.

Mio MiVue 788 — вроде прямоугольный, однако на фотоаппарат не похож, скорее на портативную аудиоколонку с глазком-объективом. Крепится на кронштейн с присоской. Спутниковая антенна встроена в корпус вместе с Wi-Fi и Bluetooth. Кстати, это единственный регистратор с Bluetooth, поэтому можно читать сообщения, пришедшие на телефон, прямо с его экрана.

У модели на корпусе всего одна кнопка: другие не нужны, так как дисплей хоть и небольшой (2,7 дюйма), но сенсорный. И это самая удобная версия меню, не считая моделей с приложениями для смартфона. Но у Mio есть и оно.

В меню регистратора, помимо стандартных функций, имеется целый раздел о безопасном вождении. Mio следит за разметкой, готов сообщить водителю о том, что тот устал (время выставляется заранее в диапазоне от двух до четырех часов), напоминает о включении фар в темноте, контролирует дистанцию спереди и даже отображает информацию о том, насколько экономичен ваш стиль вождения. Последняя функция называется Eco Drive: она фиксирует среднюю скорость, быстрые разгоны и торможения, показывая красным или зеленым листочком на экране, молодец вы или губите природу. В общем, поиграться есть с чем.

Dunobil Zoom Ultra Duo похож на фотоаппарат больше других, причем на стильный и дорогой: огромный объектив, металлический корпус, закос под кожаную вставку спереди, а на тыльной стороне во всю площадь — четырехдюймовый экран, который просто обязан быть сенсорным, однако он не сенсорный. По внешнему виду эта модель — Mercedes среди "корейцев", забудешь такой под стеклом — украдут как пить дать.

Крепление-присоска фиксируется на лобовом стекле намертво, а вот сам Dunobil привинчивается к кронштейну контргайкой, и стоит его чуть шевельнуть, как стяжка ослабляется и регистратор начинает свободно вертеться в разные стороны, сбивая картинку. Меню навигатора простое и понятное, кнопки расположены сбоку, их функции прописаны на лицевой части, что удобно. В комплекте идет вторая камера, как у Axper Throne, но у Dunobil она еще и с функцией помощи при парковке: во время движения задним ходом на экране появляются направляющие линии. Что еще роднит Zoom Ultra Duo с Axper, так это отсутствие GPS/ГЛОНАСС.

Neoline Wide S55 — тот же распространенный типоразмер фотоаппарата, однако GPS уже встроен в корпус регистратора. Крепится присоской, питание подается через шнур с microUSB. В комплекте есть автомобильная розетка. Минимум лишнего — все по делу.

Помимо стандартных функций, у этого навигатора имеется "датчик усталости". Впрочем, водитель должен сам догадаться, когда устанет, — через час или через четыре. Есть в Wide S55 и предупреждение о необходимости включения фар, можно задать скорость, после превышения регистратор выдаст предупреждение. Но главное тут — самое большое разрешение записи среди всех других моделей — Super HD. Посмотрим, поможет ли это.

Регистрируем день

Девять, восемь, семь, шесть… Это отсчитывает время до начала записи Axper Throne после включения его в розетку. У регистратора один из самых больших углов обзора (170 градусов), матрица Sony, но картинку он дает слишком яркую, явно пересвечивая действительность. Номера встречных машин можно распознать, только если они едут медленно, а автомобиль с регистратором стоит неподвижно. С попутными тоже не все гладко — номер читается, когда упрешься носом в хвост, однако так обычно никто не ездит.

те же проблемы с номерами. Забегая вперед, скажем, что так практически у всех протестированных гаджетов. Но у этой модели изображение явно четче. Возможно, сказать спасибо надо функции аппаратного HDR, придающей картинке резкость. Однако главное, что при угле горизонтального обзора объектива в 160 градусов на деле TrendVision видит больше, чем Axper Throne с его 170 градусами. Для теста на крышу автомобиля специально повесили багажник, чтобы измерить угол обзора по вертикали, и в этом зачете TDR-708GP оказался лучше.

Угол обзора Prology iReg Black — 130 градусов, как и у Mio MiVue 788. Это самый низкий показатель. Зато по вертикали iReg Black смотрит выше и ниже других. Номера встречных авто на видео Prology будто специально замазаны до тех пор, пока встречная и попутная машины не приблизятся к вашей, тогда их можно различить, хотя собственно картинка с регистратора не самая четкая.

У AdvoCam-FD Black-II угол обзора большой — 170 градусов. Правда, это заметно лишь на открытых участках дороги. Стоит слева и справа появиться деревьям или высоким домам, как изображение по краям темнеет, а в какие-то моменты свет словно полностью пропадает. При этом детализация видеоизображения не отстает от вышеперечисленных конкурентов.

Так же широко смотрит только. Но качество картинки у него самое плохое, номера практически неразличимы, машины будто размыты. И это несмотря на самый большой объектив среди всех регистраторов. Скорее всего, именно в размере "глаза" кроется главная проблема — камера концентрируется на любом сколе или капельке дождя на стекле, из-за чего удаленные объекты оказываются не в фокусе.

У Neoline Wide S55 самое высокое разрешение среди всех: 2560x1080 точек в формате WFHD или 2304x1296 пикселей в формате SuperHD. Изображение на большом экране кажется зернистым, однако номера встречных машин различаются с большего расстояния, чем у остальных: практически так же, как и попутных. Угол обзора соответствует заявленным 150 градусам.

Navitel R1000 — чемпион по углу обзора по вертикали, а по горизонтали видит почти так же, как Dunobil Zoom Ultra Duo и AdvoCam-FD Black-II. Объектив снимает как "рыбий глаз", сильно искажая объекты по краям. Картинка не отличается высокой четкостью, а номера машин различимы только с близкого расстояния.

Лидер по четкости изображения — Mio MiVue 788. Это единственный регистратор, который в пасмурную погоду позволил разглядеть светлые участки неба на фоне более темных. При этом на записи хорошо видны и мелкие капельки дождя, и объекты впереди. Но различать номера на таком же расстоянии, как Neoline Wide S55, он, увы, уже не может. Да и угол обзора тут самый маленький: багажник на крыше модный гаджет не зафиксировал вовсе. Зато изображение гармоничное, без единого искажения.

Регистрируем ночь

Ночной режим есть у половины регистраторов, однако что именно он дает, на практике выяснить не удалось. Модели без него снимали зачастую лучше. Но были и другие проблемы, гораздо серьезнее плохой картинки. С них и начнем.

© РИА Новости / Евгения Новоженина Перейти в фотобанк Машина для русского: десятка самых популярных кроссоверов , который прямо из упаковки рекомендовал Виктор Травин, отказался снимать часть маршрута. Изображение то появлялось, то снова пропадало. С чем это было связано, мы так и не поняли. Делали повторные заезды, меняли флеш-карту. То же самое происходило и днем, просто отсутствующие кадры не вошли в смонтированный ролик. На всякий случай посмотрели отзывы на "Яндекс.Маркете" и сообразили: проблема не только у нас. Ночная картинка с регистратора получилась темная, особенно в местах с плохим освещением, а там, где фонарей не было вовсе, регистратор видел лишь свет фар, не различая ничего вокруг.

Не спешите с выводами: снимать ночью почти для всех регистраторов оказалось непосильной задачей. Бич — машины белого цвета, их номера засвечиваются полностью во время движения даже в попутном направлении. Axper Throne давал более четкую картинку на темных участках пути, но под фонарями изображение размывалось.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © РИА Новости Сравнительное видео регистраторов Dunobil Zoom Ultra Duo, Neoline Wide S55, Navitel R1000, Mio MiVue 788

TrendVision TDR-708GP различал больше деталей, видно было дома и деревья вокруг без дополнительного освещения, однако участки со светом обильно покрывались "зерном". Prology неплохо отыграл ночь, на более четком видео свет равномерно распределяется по всему экрану, и все же разглядеть номера, опять же, можно лишь у стоящих спереди автомобилей.

Dunobil Zoom Ultra Duo оснащен светодиодной подсветкой спереди, которая только портит картинку. Без нее изображение слишком "шумит", номера машин трудно прочитать. На некоторых кадрах этот регистратор не увидел номер и на неподвижной машине, стоящей на светофоре впереди. У Navitel R1000 схожая проблема, несмотря на более четкую ночную картинку: номер был полностью засвечен даже на серебристом автомобиле.

Neoline Wide S55 без искусственного освещения снаружи не видит и то, что освещено фарами сбоку дороги, зато при наличии фонарей ночная картинка у регистратора получается четкая и номера видны издалека. В том числе на белых кузовах, что для большинства регистраторов было непосильной задачей.

Лучше всех ночью справился Mio MiVue 788 — по части номеров, конечно. Регистрационные знаки других транспортных средств он показывал четко и при любом освещении, правда, на расстоянии не более пары автомобильных корпусов. Изображение с этого регистратора — самое сбалансированное, благодаря чему в темноте можно было разглядеть форму неосвещенных объектов. При этом Mio не самый дорогой гаджет в нашем тесте.