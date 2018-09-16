Назван самый популярный бензин в России

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Наибольшее количество россиян заправляет свои машины бензином АИ-95, следует из опроса, проведенного аналитическим агентством "Автостат".

Этим видом топлива пользуется практически каждый второй респондент — 49,3% из числа опрошенных (всего — более 16 тысяч человек).

Вторым по популярности оказался бензин АИ-92 — 30% голосов. Доля тех, кто заливает в бак бензин АИ-98, составила 4,6%.

В целом 84% россиян используют бензин для заправки своих автомобилей. Немногим более десяти процентов респондентов ездят на автомобиле с дизельным двигателем, 3,3% заправляют машины сжиженным газом (пропан) и менее процента опрошенных ездят на сжатом газе (метан).

"Другие виды топлива" используют 1,3 процента из участвовавших в голосовании.