МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Концерн Mercedes-Benz представил новое поколение кроссовера GLE. Как отмечается на сайте компании, автомобиль поступит в продажу с начала 2019 года.

Производители отмечают, что внедорожник обладает множеством нововведений. Так, в одной из комплектаций автомобиль будет оснащен новейшей подвеской с 48-вольтовой системой E-Active Body Control, которая сочетает преимущества пневматики и гидравлики. Также автомобиль оснащен системой помощи вождению Active Stop-and-Go Assist.

У внедорожника также большая колесная база в сравнении с предшественниками — 2995 миллиметров. Помимо этого, разработчики увеличили свободное пространство в салоне автомобиля.

Все автомобили линейки получили девятиступенчатый автомат и полный привод.

Поколение получит новейшую мультимедийную систему MBUX — Mercedes-Benz User Experience, которая будет полностью адаптироваться под владельца и обучаться в процессе работы, а также получит голосовое управление, активируемое фразой "Эй, Мерседес".