БЕРЛИН, 12 сен — РИА Новости. Федеральный союз по защите прав потребителей (Verbraucherzentrale Bundesverbands, vzbv) Германии и немецкий автомобильный клуб ADAC намерены подать в ноябре коллективный иск к концерну Volkswagen в связи с дизельным скандалом и потребовать компенсаций для пострадавших покупателей.

Такое заявление сделал глава федерального союза по защите прав потребителей Клаус Мюллер, выступая перед журналистами в Берлине.

"В этот день, ровно три года спустя после начала дизельного скандала, vzbz объявляет совместно со своим партнером ADAC о намерении подать в суд на Volkswagen AG. 1 ноября вступает в силу закон о подаче коллективного иска, тогда мы обратимся в высший земельный суд в Брауншвайге с иском против Volkswagen. Целью иска является определение, что VW посредством манипуляций с программным обеспечением преднамеренно и злонамеренно нанес ущерб покупателям и должен предоставить компенсации", — сказал Мюллер.

Он добавил, что "участвовать в коллективном иске могут покупатели автомобилей марок VW, Audi, SEAT и Skoda, оборудованных дизельными двигателями ЕА189, в отношении которых германское и европейские автомобильные ведомства вынесли решения об отзыве".

Мюллер подчеркнул, что "возможность подачи коллективного иска стала важным шагом в защите коллективных интересов потребителей". По его словам, только в Германии 2,5 миллиона человек затронуты ситуацией с дизельным скандалом, при этом "большая часть пострадавших пока не получила ни достаточной информации, ни правовых гарантий" как со стороны автоконцерна, так и со стороны государственных учреждений. Хотя некоторые покупатели, признал Мюллер, "на свой страх и риск уже обратились в суд", коллективный иск "дает надежду" всем тем, кто не сделал этого еще по финансовым или другим причинам.

Концерн Volkswagen ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В январе 2017 года Volkswagen окончательно согласовал с американскими властями уплату штрафа в 4,3 миллиарда долларов в рамках "дизельного скандала".