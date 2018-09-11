Названы цены на обновленный седан Kia Cerato

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Седаны нового поколения Kia Cerato будут стоить от миллиона до 1,4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Новинка будет представлена в десяти вариантах комплектаций. В России седан будет доступен с двумя двигателями — 1,6 литра Gamma (128 лошадиных сил) и 2,0 литра Nu (150 лошадиных сил). Первый мотор имеет шестиступенчатую механическую коробку передач, либо автоматическую такого же диапазона, второй — только "автомат".

В августе компания запустила производство машин серии на калининградском заводе "Автотор". В дилерские центры автомобили поступят в октябре этого года.