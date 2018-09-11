Кроссовер проекта Aurus не будут выпускать под маркой УАЗ

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Кроссовер из проекта люкс-бренда Aurus не будет выпускаться под маркой УАЗ, рассказал журналистам гендиректор и основной владелец Sollers, куда входит УАЗ, Вадим Швецов.

"Нет, у нас таких планов не было. Aurus вообще позиционируется как люксовый автомобиль, так что это было бы довольно странным", — сказал Швецов в кулуарах Восточного экономического форума.

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе (ЕМП). Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. В свободной продаже машины семейства "Кортеж" появятся под брендом Aurus в начале следующего года. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей.

Как говорил глава Минпромторга Денис Мантуров на презентации автомобилей Aurus на Московском автосалоне, в рамках проекта ведется разработка кроссовера, не уточнив при этом, под каким брендом он будет выпускаться.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.