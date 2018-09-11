УАЗ отказался от проекта компактного внедорожника

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Компания УАЗ (входит в Sollers) отказалась от проекта компактного безрамного кроссовера, имевшего кодовое название "3170", в пользу инновационного транспортного средства под другим брендом, рассказал журналистам на ВЭФ гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

"3170"… этот проект очень сильно преобразовался, как УАЗ-3170, именно монокок (тип конструкции кузова) — такого не будет, скорее всего, это будет другой бренд и другая концепция, другая конфигурация проекта. По бренду пока не решено, но это не будет кроссовер УАЗ. У нас есть много всяких брендов, будем выбирать, там будет другой тип транспортного средства. То, что мы хотели сделать — маленький внедорожник под брендом УАЗ, такого в нашей коллекции не будет. Это будет инновационное транспортное средство, скорее всего, под другим брендом", — сказал Швецов.

В июле представитель Sollers заявлял, что работа над проектом кроссовера (модель "3170") продолжается и идет параллельно с проектом Patriot. Работы над ним начались еще в 2014 году, однако позднее были заморожены примерно на два года. Предполагалось, что УАЗ впервые в своей истории выпустит автомобиль с несущим кузовом и независимой подвеской. Ориентировочно машина должна была быть представлена в 2021 году.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.