В Сети появилось новое фото внедорожника "Комендант" от Aurus

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Сети появились новые изображение трех автомобилей проекта "Единая модульная платформа" люксового бренда Aurus.

На снимке, опубликованном на странице Aurus Motors в соцсети "ВКонтакте", кроме внедорожника также запечатлены седан "Сенат" и микроавтобус "Арсенал".

Судя по изображению, итоговый дизайн внедорожника будет отличаться от прототипов, ранее попадавших в объективы фотокамер. Так, кузовные панели и боковые части "Коменданта" напоминают детали "Сената".

Прототип внедорожника от Aurus ожидается к началу 2019 года.

Ранее на Московском автосалоне были презентованы лимузин и седан Senat. Оба автомобиля созданы в рамках проекта "Кортеж" — семейства люксовых машин для первых лиц государства. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров.

В свободной продаже машины появятся в начале следующего года. Ориентировочная цена на автомобили будет начинаться от десяти миллионов рублей.