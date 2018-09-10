В Сети появилось новое фото внедорожника "Комендант" от Aurus

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Сети появились новые изображение трех автомобилей проекта "Единая модульная платформа" люксового бренда Aurus.
На снимке, опубликованном на странице Aurus Motors в соцсети "ВКонтакте", кроме внедорожника также запечатлены седан "Сенат" и микроавтобус "Арсенал".
Судя по изображению, итоговый дизайн внедорожника будет отличаться от прототипов, ранее попадавших в объективы фотокамер. Так, кузовные панели и боковые части "Коменданта" напоминают детали "Сената".
Прототип внедорожника от Aurus ожидается к началу 2019 года.
В свободной продаже машины появятся в начале следующего года. Ориентировочная цена на автомобили будет начинаться от десяти миллионов рублей.