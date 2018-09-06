В Минфине рассказали о проблеме лимита выплат по жизни и здоровью в ОСАГО

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Действующий лимит выплат в ОСАГО по жизни и здоровью в размере до 500 тысяч рублей является несправедливым на фоне страховых сумм, действующих в других обязательных видах страхования, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии Московского финансового форума.

"Это большая проблема, и короткого ответа на этот вопрос нет. Все другие виды страхования по здоровью предполагают выплаты в размере 2 миллионов рублей. Если маршрутное такси врезалось в автомобиль, то пассажир маршрутки получает до 2 миллионов рублей, а пассажир машины или водитель, получает в пределах 500 тысяч рублей", — сказал он.

В настоящее время в России действуют два вида обязательного страхования, где страховая сумма составляет до 2 миллионов рублей – обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков, а также ответственности владельцев опасных промышленных объектов.

"Несправедливо? Хорошо, давайте поднимем до 2 миллионов. Тогда тариф (по ОСАГО – ред.) должен подняться в несколько раз? Очевидно, что это нереально. Учитывая, что штраф остается на уровне 800 рублей, просто никто не будет покупать этот полис. Это будет очередная декорация – человек будет платить штраф и дальше ехать без полиса", — добавил замминистра.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.