Депутат прокомментировал возможное повышение штрафов за езду без ОСАГО

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сначала нужно навести порядок в работе страховых компаний, а уже потом повышать штрафы за езду без полиса ОСАГО, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сказал РИА Новости, что вопрос повышения штрафов за езду без полиса ОСАГО можно обсуждать. По его словам, должна быть сопоставимость между штрафами и экономической составляющей, выгодой, которую человек получил. При этом замминистра напомнил, что отсутствие полиса сейчас влечет наложение штрафа от 500 до 800 рублей.

"К вопросу повышения штрафов отношусь отрицательно. Сначала нужно навести порядок в работе страховых компаний. До сих пор существует проблема невозможности оформления электронного полиса для машин, которые стоят на учете не в Москве", — заявил РИА Новости Нилов. Лично столкнулся с этой проблемой, добавил он.

Депутат считает, что страховые компании не заинтересованы в продаже электронных полисов ОСАГО и ищут различные предлоги, чтобы этого не делать. Кроме того, по его словам, существует "прослойка в виде "серого", полуофициального бизнеса предоставления услуг для того, чтобы людям помогли оформить такой полис. Водители также сталкиваются с тем, что невозможно приобрести полис, им продолжают навязывать услуги, поэтому "сначала надо навести порядок с возможностью приобрести этот полис", уверен Нилов.

"И постоянно мы слышим стоны страховых компаний, что все невыгодно. То они придумали себе миф про юристов якобы мошенников, хотя они больше сами ведут с себя как мошенники, когда обманывают автолюбителей и автовладельцев. Поэтому ЛДПР в свое время предлагало вообще отменить штраф за отсутствие полиса, понимая, что водители попали в трудную ситуацию, когда полис невозможно приобрести", — напомнил глава думского комитета.

"Есть категория транспортных средств, которая находится в зоне риска и страховым компаниям невыгодно продавать эти полисы. Например, таксисты, автоперевозчики и так далее", — полагает он. "Поэтому пока у нас в таком состоянии будет находиться страховой рынок, и пока к водителям будут относиться как к потребителям ширпотребного товара в виде полисов ОСАГО, у нас так и будет дальше все происходить. И то, что придумали камеры (видеофиксации нарушений), которые должны штрафовать, увеличение штрафа — это репрессивные меры, которые будут только порождать социальную напряженность. Поэтому ни в коем случае повышать штрафы нельзя", — резюмировал Нилов.