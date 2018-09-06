Пинком под "автомат": рейтинг надежности автоматических трансмиссий

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. Более половины новых автомобилей, продаваемых на российском рынке, оснащены автоматическими коробками передач (АКП). При этом львиная доля "автоматов" — это несколько моделей, которые установлены на сотнях тысяч машин. РИА Новости вместе с экспертом по ремонту трансмиссий выяснило, какие из АКП самые надежные, а какие могут доставить лишние хлопоты.

Почему "автоматы" выходят из строя

"Понять, что автоматическая коробка передач выходит из строя, можно по нескольким признакам, — рассказывает Николай Бышов, директор компании "Акпп03. Скорая АКПП-помощь". — Независимо от типа трансмиссии водитель почувствует некорректное поведение машины: дерганья, пробуксовки, пинки, удары при переключениях, нестабильные обороты двигателя и так далее. Как правило, все эти симптомы проявляются, когда мотор прогреется до рабочей температуры. О проблеме обычно сигнализируют контрольные лампы на приборной панели: это или неисправность электроники, или перегрев коробки, или АКП встает в так называемый аварийный режим.

У трансмиссий есть определенный срок службы, зависящий от пробега. Однако неправильная эксплуатация способна ускорить поломку. Ни вариатор, ни "автомат", ни "робот" не любят повышенных нагрузок. Если вы решили увеличить мощность двигателя, надо быть готовым к тому, что АКП прослужит гораздо меньше: каждая коробка рассчитана на определенный режим.

Абсолютно всем "автоматам" вредны пробуксовки. Речь не о скользкой дороге, а о той ситуации, когда автомобиль застрял в грязи и одно или несколько колес крутятся вхолостую. Трансмиссии устроены таким образом, что при нагреве масло вытесняется из дифференциала и все шестерни внутри работают без смазки, образуется металлическая стружка, которая забивает систему, и в конечном итоге АКП выходит из строя.

Пятое место: вариатор Jatco JF011E

Автомобили с такой трансмиссией: Nissan Qashqai, X-Trail, Sentra, Teana, Renault Fluence, Mitsubishi Lancer, Outlander, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и другие.

Самый распространенный вариатор на российском рынке — продукция японской фирмы Jatco с кодовым названием JF011E. Не будем подробно вдаваться в принцип работы этой бесступенчатой АКП, скажем лишь, что главные элементы здесь — два конуса, соединенные эластичным ремнем. Во время движения шаговый мотор сближает или удаляет конусы друг от друга, растягивая ремень.

С одной стороны, ресурс трансмиссии впечатляет — без какого-либо ремонта она проходит до 200 тысяч километров. Компания Jatco рекомендует заменить ремень через 140-160 тысяч километров пробега, но эта услуга стоит дорого — около 60-70 тысяч рублей, поэтому владельцы обычно ничего не делают. Тем более что ремень способен прослужить и дольше, но на второй сотне тысяч километров коробка наверняка потребует капитального ремонта.

До кризиса новая трансмиссия Jatco JF011E стоила около 120 тысяч рублей. Владельцы предпочитали менять узел целиком, ведь его ремонт обходился немногим дешевле. Вариатор практически никто не восстанавливал, и даже сам производитель уверял, что он не пригоден для ремонта, поэтому попросту не выпускал необходимые запчасти.

После падения рубля в 2014-м коробка подорожала до 300 тысяч рублей. Интерес к восстановлению вариатора резко вырос, однако, кроме ремня, никаких других новых деталей найти, увы, невозможно. В результате в сервисах начали шлифовать разрушенные конусы, но, как правило, отремонтированная таким образом коробка снова ломается через пять-шесть тысяч километров, а заодно страдает и дорогостоящий ремень.

Второй бюджетный вариант — использовать запчасти б/у либо покупать подержанную коробку на разборках, но здесь как повезет: машина может проехать пять тысяч километров и встать, а может — и полсотни тысяч километров. Качественный же ремонт вариатора Jatco JF011E, который позволит трансмиссии прослужить не менее 100 тысяч километров, стоит около 140 тысяч рублей, что, согласитесь, очень дорого.

Четвертое место: АКП4 DP0, DP2, DP8, AL4, AT8

Автомобили с такой трансмиссией: Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Nissan Almera, Peugeot 207, 307, Citroen C3, C-Elysee и другие.

Этот четырехступенчатый "автомат" сгубила модернизация. По словам Николая Бышова, машины, выпущенные до 2005-го, ездили с этой АКП до 200 тысяч километров без каких-либо проблем. Однако потом в трансмиссии заменили соленоиды (теперь они работают в другой частоте), конструкция сохранилась, но коробка служит вдвое меньше.

Первая проблема возникает при пробеге всего в 25-30 тысяч километров: электромагнитные клапаны перестают регулировать давление. Из строя чаще всего выходит один клапан, а второй, отвечающий за блокировку гидротрансформатора, меняется заодно — на всякий случай. Стоит недорого — около 15 тысяч рублей, но фишка в том, что новых клапанов хватает всего на пять-десять тысяч километров, после чего их нужно снова менять.

Вторая проблема трансмиссии — износ втулок, тефлоновых колец и других механических частей, который случается ближе к 100 тысячам километров. Капитальный ремонт обойдется примерно в 75 тысяч рублей, но в некоторых сервисах по ремонту АКП за это могут брать и до 90 тысяч.

Третье место: DSG7 DQ200

Автомобили с такой трансмиссией: Volkswagen Polo седан, Jetta, Passat, Skoda Rapid, Octavia и другие.

Роботизированной трансмиссии с двумя "сухими" сцеплениями концерна Volkswagen AG посвящены целые полотна на тематических форумах, ее любят и одновременно ненавидят, однако в ремонте знаменитая DSG7 крайне неприхотлива.

© Фото : Volkswagen Роботизированная трансмиссия DSG7 DQ200 с двумя сцеплениями © Фото : Volkswagen Роботизированная трансмиссия DSG7 DQ200 с двумя сцеплениями

Первая поломка у DQ200 возможна при пробеге от 60 до 100 тысяч километров: обычно выходит из строя гидравлический блок управления коробкой передач, его называют "мехатроник". Однако ремонт "мозга" трансмиссии обходится сравнительно недорого — около 45 тысяч рублей.

Вторая распространенная проблема — замена комплекта сцеплений. Чаще всего его меняют при пробеге чуть более 100 тысяч километров, цена — примерно 50 тысяч рублей вместе с запчастями.

Второе место: АКП6 A6GF1

Автомобили с такой трансмиссией: Kia Rio, Soul, С'eed, Hyundai Solaris, Elantra и другие.

Шестиступенчатая автоматическая коробка передач — собственная разработка концерна Hyundai-Kia. Корейцы делали ее не только для переднеприводных моделей: модификации A6LF1/A6MF1 рассчитаны на авто с полным приводом, поэтому даже в варианте с приводом на передние колеса (A6GF1) у нее достаточный запас прочности.

Трансмиссия способна прослужить без какого-либо ремонта до пробега 200 тысяч километров. Первая проблема, с которой обычно сталкиваются, — поломка соленоидов и загрязнение гидроблока (стоимость ремонта — около 35 тысяч рублей). Последний выходит из строя после 150-170 тысяч километров, но водитель не всегда замечает поломку — отчетливых пинков, ударов или толчков при переключении практически нет. При пробеге 200 тысяч километров в коробке происходят механические разрушения, и только тогда требуется капитальный ремонт, который оценивается примерно в 95 тысяч рублей.

Первое место: АКП6 Aisin TF60-SN

Автомобили с такой трансмиссией: Volkswagen Polo седан, Skoda Rapid, Octavia и другие.

Когда-то эта шестиступенчатая автоматическая трансмиссия считалась одной из наиболее продвинутых, но сейчас ее устанавливают в основном на бюджетные модели концерна Volkswagen AG. Эксперт считает эту коробку передач самой надежной среди вышеперечисленных моделей.

Первым из строя у нее выходит гидроблок — обычно при пробеге 80-120 тысяч километров. Ремонт гидроблока обходится в 45-50 тысяч рублей.

Следующая проблема обусловлена механическими разрушениями: поршни внутри трансмиссии теряют эластичность, жидкость перегревается, в результате из-за недостаточного давления фрикционные диски пробуксовывают. Однако возникает эта трудность при больших пробегах — 180-240 тысяч километров. Капитальный ремонт при этом будет стоить около 95 тысяч рублей.