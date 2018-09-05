Renault прекратит продажи Logan и Sandero под своим брендом

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Корпорация Renault собирается отказаться от продажи моделей Logan и Sandero на рынках России и Бразилии, сообщает Automotive News.

Как рассказал порталу шеф-дизайнер компании Лоренс ван ден Акер, причиной стало желание бренда выйти в более дорогостоящую категорию.

Помимо этого, в России основным конкурентом Logan и Sandero является Lada. Большая часть акций АвтоВАЗа принадлежит Renault и в результате оба бренда просто "пожирают друг друга", пояснил Акер.

В итоге в компании решили продавать Logan и Sandero под маркой своего румынского подразделения Dacia. Популярный кроссовер Duster продолжит реализоваться под брендом Renault.