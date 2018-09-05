Toyota отзовет более миллиона машин из-за риска возгорания

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Японский автопроизводитель Toyota Motor отзовет более 1 миллиона автомобилей моделей Prius и C-HR из-за риска возгорания, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление официального представителя компании Жан-Ива Жо (Jean-Yves Jault).

По его словам, из 1,03 миллиона автомобилей, подлежащих отзыву, 554 тысячи машин будут отозваны в Японии и 192 тысячи — в США. В каких странах будет произведен отзыв остальных транспортных средств, не сообщается. Представитель компании добавил, что был зафиксирован один случай задымления автомобиля, при этом обошлось без жертв.

По данным компании, провода, которые отвечают за подключение двигателя к блоку управления, подвержены риску износа со временем, что может привести к короткому замыканию или даже возгоранию. Отзыв затрагивает все автомобили Prius последнего поколения, включая вариант электромобиля, и гибридную версию модели C-HR, выпущенную до мая этого года. Toyota начала производство последней версии Prius в 2015 году, а C-HR — в декабре 2016 года.

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.