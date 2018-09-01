Названы цены на обновленную Lada Granta

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Седан Lada Granta после обновления будет стоить от 419900 рублей. Цены указаны на сайте автоконцерна.

Обновленная версия автомобиля будет стоить на десять тысяч дороже моделей предыдущей серии.

Самый дорогой седан линейки — Granta в комплектации Luxe — обойдется покупателю минимум в 608 тысяч рублей.

Цены на лифтбек и хэтчбек начнутся с 436900 рублей. Машины в первом типе кузова подешевели — пятидверный лифтбек Lada Kalina продавали за 460 тысяч, во втором — стали дороже на две тысячи рублей.

Универсал Lada Granta можно будет купить за 446900 рублей — на 28 тысяч дешевле модели Kalina в таком кузове.

Продажи машин обновленной линейки стартовали 1 сентября.