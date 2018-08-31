МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Люкс-бренд Aurus собрал 16 предзаказов на автомобиль Senat — седан на единой модульной платформе, рассказал РИА Новости гендиректор Aurus Франц Хильгерт.

"Шестнадцать предзаказов. Я отклонил часть заказов из потенциального экспорта. Вообще, официально мы начали принимать заказы только 29-го (августа, в день презентации машины на Московском автосалоне — ред.). А на экспортные рынки я пока не могу принять заказы, так как у нас нет омологации (свидетельство о соответствии местным стандартам — ред.). Одобрение типа и омологация автомобиля различны для Европы, США и Китая, и для каждой страны необходимо подавать документы на одобрение, а это целая процедура", — подчеркнул Хильгерт.

По его словам, сейчас компания работает над одобрением типа для европейских стран, потому что европейский сертификат принимают во многих других странах. "Так что мы начнем с этого, а затем двинемся в Европу и арабские страны. Процедура получения необходимых документов может занять до шести месяцев, в следующем году мы будем готовы", — оценил топ-менеджер.

Интерес к новинке, как говорит собеседник агентства, проявляют в основном арабские страны. "По количеству не скажу. Пока это только переговоры. Пока у нас 16 заказов в России, заказы для госструктур в это число не входят. Но машины для госструктур и рыночных заказчиков ничем не отличаются, кроме бронированных версий. Насколько мне известно, машины заказаны не физлицами, а компаниями", — уточнил Хильгерт.

Aurus в лице своего гендиректора Франца Хильгерта и главы Минпромторга России Дениса Мантурова в среду на Московском автосалоне провели презентацию автомобилей проекта — Senat Sedan и Limousine. Обе машины созданы в рамках проекта "Кортеж" — семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе (ЕМП). Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров.

Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. В свободной продаже машины семейства "Кортеж" появятся под брендом Aurus в начале следующего года. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей.