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В Москве прошла мировая премьера "люксовых" автомобилей Aurus

(обновлено: 17:05 29.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкАвтомобиль Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018Автомобиль Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На Московском автосалоне прошла мировая премьера российского бренда автомобилей класса "люкс" — Aurus.

Лимузин проекта Кортеж во время встречи президента РФ Владимира Путина в аэропорту Вантаа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
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Мантуров рассказал о преимуществах лимузина Путина перед кадиллаком Трампа

Бренд создали на основе проекта машин для первых лиц государства ("Кортеж") на единой модульной платформе. В проекте — лимузин, седан и минивэн. Автомобили уже служат в гараже особого назначения ФСО, а также используются в поездках первого лица государства.

Предварительно, они будут стоить от 10 миллионов рублей. В открытой продаже автомобили Aurus, как ожидается, будут доступны с начала 2019 года.

В следующем году выпустят порядка 120 машин, из них 50 придется на основного заказчика.

При этом заключать контракты на покупку Aurus начнут в сентябре.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПрезентация автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Презентация автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018

"Что касается коммерческого сегмента, то мы уже получаем заявки, их очень много, больше сотни, но подписание контрактов на поставку начнется после презентации на Московском автосалоне", — отметил в интервью РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.

Автомобиль Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Несколько десятков автомобилей каждой модели Aurus проходят краш-тесты

Эмираты инвестируют в проект

Чиновник добавил, что Объединеные Арабские Эмираты уже выразили заинтересованность в покупке и продвижении автомобилей.

В июле арабский фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) компании Tawazun (ОАЭ) подписал соглашение о входе в совместное предприятие по производству автомобилей Aurus проекта "Кортеж" и инвестициях в него 110 миллионов евро.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСалон автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Салон автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018

"С учетом того, что одним из наших партнеров, компании Aurus, стала компания Tawazun, это Объединенные Арабские Эмираты, я думаю, что самым первым партнером этих автомобилей станут ОАЭ, Ближний Восток. А дальше, как я сказал, все страны без ограничения, в первую очередь, западные страны", — сказал министр.

Бренд станет глобальным

Гендиректор Aurus Франц Хильгерт рассказал, что бренд уже подписал соглашения о намерениях с московскими дилерами "Авилон" и "Панавто".

Генеральный директор компании Aurus Хильгерт Франц Герхард на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гендиректор Aurus рассказал, сколько машин смогут выпускать через три года

"Бренд Aurus станет глобальным, это значит, что мы будем продавать машины Aurus не только в России, но во всем мире. Мы начнем продажи в январе 2019 года сначала в России, а затем и на экспорт в шесть мировых регионов", — сказал Хильгерт.

"Сегодня мы подписали соглашение о намерениях с двумя дилерами в Москве. Мы будем работать с "Авилоном" и "Панавто", — добавил он.

По словам Хильгерта, к 2021 году у Aurus будет новая структура, и компания будет готова увеличить производство до 5 тысяч машин в год, чтобы удовлетворить глобальный спрос на эти машины.

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