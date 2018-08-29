В Москве прошла мировая премьера "люксовых" автомобилей Aurus

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На Московском автосалоне прошла мировая премьера российского бренда автомобилей класса "люкс" — Aurus.

Бренд создали на основе проекта машин для первых лиц государства ("Кортеж") на единой модульной платформе. В проекте — лимузин, седан и минивэн. Автомобили уже служат в гараже особого назначения ФСО, а также используются в поездках первого лица государства.

Предварительно, они будут стоить от 10 миллионов рублей. В открытой продаже автомобили Aurus, как ожидается, будут доступны с начала 2019 года.

В следующем году выпустят порядка 120 машин, из них 50 придется на основного заказчика.

При этом заключать контракты на покупку Aurus начнут в сентябре.

"Что касается коммерческого сегмента, то мы уже получаем заявки, их очень много, больше сотни, но подписание контрактов на поставку начнется после презентации на Московском автосалоне", — отметил в интервью РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.

Эмираты инвестируют в проект

Чиновник добавил, что Объединеные Арабские Эмираты уже выразили заинтересованность в покупке и продвижении автомобилей.

В июле арабский фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) компании Tawazun (ОАЭ) подписал соглашение о входе в совместное предприятие по производству автомобилей Aurus проекта "Кортеж" и инвестициях в него 110 миллионов евро.

"С учетом того, что одним из наших партнеров, компании Aurus, стала компания Tawazun, это Объединенные Арабские Эмираты, я думаю, что самым первым партнером этих автомобилей станут ОАЭ, Ближний Восток. А дальше, как я сказал, все страны без ограничения, в первую очередь, западные страны", — сказал министр.

Бренд станет глобальным

Гендиректор Aurus Франц Хильгерт рассказал, что бренд уже подписал соглашения о намерениях с московскими дилерами "Авилон" и "Панавто".

"Бренд Aurus станет глобальным, это значит, что мы будем продавать машины Aurus не только в России, но во всем мире. Мы начнем продажи в январе 2019 года сначала в России, а затем и на экспорт в шесть мировых регионов", — сказал Хильгерт.

"Сегодня мы подписали соглашение о намерениях с двумя дилерами в Москве. Мы будем работать с "Авилоном" и "Панавто", — добавил он.

По словам Хильгерта, к 2021 году у Aurus будет новая структура, и компания будет готова увеличить производство до 5 тысяч машин в год, чтобы удовлетворить глобальный спрос на эти машины.