"АвтоВАЗ" представил концепт новой Lada 4×4

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Компания "АвтоВАЗ" представила на Московском международном автосалоне концепт новой Lada 4×4, серийный автомобиль при этом появится не раньше 2022 года, передает корреспондент РИА Новости с презентации.

Директор по дизайну Lada Стив Маттин заявил, что развитие бренда и продуктового портфеля не останавливается. "Мы готовим будущее Lada. С 4x4 Vision мы демонстрируем потенциал уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна в новом внедорожнике, черпая вдохновение в легендарном Lada 4x4", — сказал Маттин.

Президент "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис в своем выступлении на открытии стенда Lada, в свою очередь, отметил, что новинки, изменения бренда и лидерство Lada на российском рынке обеспечивают стабильность на заводах "АвтоВАЗа" в Тольятти и Ижевске. "Мы будем и дальше развивать наши производственные площадки, адаптировать и интегрировать лучшие международные технологии и процессы, развивать социальную политику", — подчеркнул он.

Позднее в беседе с журналистами Каракатзанис уточнил, что пока речь идет лишь о концепте — то есть, совершенно не обязательно, что серийная машина будет выглядеть так же, и напомнил, что ожидать ее стоит не ранее 2022 года.