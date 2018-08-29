"АвтоВАЗ" представил новые модели автомобилей Lada

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. "АвтоВАЗ" в рамках Московского международного автосалона представил новые серийные модели автомобилей Lada — Granta, Vesta Cross, XRAY Cross и Vesta Sport, сообщает пресс-служба компании.

"Lada продолжает продуктовое наступление, демонстрируя в Москве новые яркие модели. Это новое семейство Granta, сохранившее доступность и надежность в новой ИКС-стилистике, уникальный Vesta Cross, многоликий XRAY Cross и флагман семейства Vesta – стремительный Vesta Sport", — говорится в сообщении.

Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Ян Птачек подчеркнул, что новинки органично дополняют линейку автомобилей Lada нового поколения.

"Мы будем и дальше развивать наши производственные площадки, адаптировать и интегрировать лучшие международные технологии и процессы, развивать социальную политику. Сделаем все, чтобы поставить предприятия "АвтоВАЗа" в один ряд с лучшими заводами альянса по всему миру", — отметил президент "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис, слова которого приводятся в сообщении.

Он также отметил, что новинки, изменения бренда и лидерство компании на российском рынке обеспечивают стабильность на заводах "АвтоВАЗа" в Тольятти и Ижевске.