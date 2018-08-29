Страны Ближнего Востока станут первыми импортерами машин Aurus

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Одними из первых импортеров автомобилей Aurus станут страны Ближнего Востока, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на презентации автомобилей Aurus Senat.

"С учетом того, что одним из наших партнеров, компании Aurus, стала компания Tawazun, это Объединенные Арабские Эмираты, я думаю, что самым первым партнером этих автомобилей станут ОАЭ, Ближний Восток. А дальше, как я сказал, все страны без ограничения, в первую очередь, западные страны", — сказал министр.