МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Прототип кроссовера линейки Aurus появится в начале следующего года, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на презентации автомобиля Aurus Senat.

"В рамках реализации проекта ЕМП (единой модульной платформы, на ней построены автомобили Aurus) помимо премиального сегмента у нас есть еще разрабатываемый внедорожник среднего сегмента, который сейчас еще находится в виде демонстратора, но на следующий год появится прототип, затем мы будем отрабатывать все технологии", — сказал Мантуров.

Позднее Мантуров подчеркнул, что настаивает на том, чтобы прототип кроссовера появился именно в начале года.

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе (ЕМП). Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. В свободной продаже машины семейства "Кортеж" появятся под брендом Aurus в начале следующего года. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей.