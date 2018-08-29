Минтруд установил порядок выдачи знака "Инвалид" на машину

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Министерство труда утвердило порядок выдачи опознавательного знака "Инвалид" на автомобиль, приказ вступит в силу 4 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

"Приказом Минтруда России от 04.07.2018 года № 443н утвержден порядок выдачи опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования. Приказ зарегистрирован в Минюсте России 24 августа 2018 года и вступит в силу 4 сентября 2018 года", — говорится в сообщении.

Знак дает право на бесплатную парковку автомобиля, управляемого инвалидами I, II и III групп. Это правило касается и транспортных средств, которые перевозят инвалидов или детей-инвалидов.

Согласно сообщению, оформлять знак будут федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы: Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, главное бюро медико-социальной экспертизы, а также филиалы. Знак оформят в бюро по месту жительства, пребывания или проживания инвалида (ребенка-инвалида) в течение одного месяца после регистрации заявления. Его выдадут на руки в течение одного рабочего дня со дня оформления.

Добавляется, что на знаке будет указан идентификационный реквизит, дата окончания действия, ФИО инвалида или ребенка-инвалида, дата рождения, серия и номер справки, группа инвалидности, срок ее установления и дата выдачи знака.