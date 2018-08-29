Renault представил новый кроссовер Arkana

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Renault на Московском автосалоне провел мировую премьеру нового кроссовера С-сегмента Arkana, продажи которого начнутся в РФ в 2019 году, передает корреспондент РИА Новости с презентации.

"Новый кроссовер будет запущен (продажи) в первой половине следующего года. С запуском Arkana мы запустим и абсолютно новую линейку двигателей с приводом 4×2 и 4×4. Также предложим современные сервисы коммуникации и обещаем, что Arkana доставит удовольствие от вождения", — сказал, представляя машину, старший вице-президент Renault и руководитель региона Евразия Николя Мор.

"Мы гордимся, что производство этого автомобиля впервые в мире будет запущено именно здесь — в России, в Москве, на заводе Рено Россия. Renault Arkana – это первый автомобиль, построенный на базе SUV платформы нового поколения, включая абсолютно новый силовой агрегат, который является передовой совместной разработкой альянса и глобального партнера. Мы абсолютно уверены, что Renault Arkana внесет значительный вклад в увеличение доли рынка Renault в России до 10% к 2022 году", — сказал гендиректор "Рено Россия" Андрей Панков.