В Коломне открывается первый в России завод по производству автодомов

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Открытие первого в России завода по производству автодомов и жилых модулей "Автокемпер Пром" состоится в среду, 29 августа, в Коломне, сообщается на сайте Ростуризма.

"29 августа 2018 года в городе Коломне Московской области состоится открытие первого в России завода по производству автодомов и жилых модулей "Автокемпер Пром". Это событие станет дополнительным импульсом для развития в России автотуризма, который является одним из самых доступных и востребованных видов отдыха", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в высокий летний сезон туристы зачастую выбирают автопутешествия на юг России. Так, к примеру, в Крым порядка 50% гостей приезжает на автомобилях, ссылается ведомство на данные регионального министерства курортов и туризма.

На новом заводе будет запущено мелкосерийное производство отечественных автодомов с самой популярной планировкой для размещения шести человек. Она получила название Helix (Улитка). Отмечается, что стоимость российского автодома будет существенно ниже европейских аналогов.

Кроме того завод будет производить имеющие спрос на российском рынке модели жилых модулей, которые устанавливаются на пикапы практически любых производителей.

"Все больше россиян выбирают автомобильные путешествия для того, чтобы интересно и с пользой провести выходные или отпуск. Расширение предложения автодомов отечественного производства способствует повышению их доступности и дальнейшему развитию автотуризма в России. Ростуризм приветствует открытие нового завода по производству автодомов в городе Коломна и выражает надежду на то, что его продукция будет в полной мере отвечать ожиданиям российских туристов в части качества, удобства, цены и потребительских характеристик", — приводятся в сообщении слова главы Ростуризма Олега Сафонова.