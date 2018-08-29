МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Автомобили проекта Aurus могут быть выполнены в любом цвете в зависимости от желания заказчика — от черного до Tiffany, палитра цветов будет достаточно широкая, сказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
По словам Мантурова, линейка цветов, как экстерьера, так и интерьера автомобилей Aurus, будет широкая.
Отвечая на вопрос можно ли выбрать цвет автомобиля Aurus исходя из своих пожеланий, вплоть до Tiffany, Мантуров сказал, что ограничений нет.
"В данном случае точно можно будет всё. При таком объеме производства это можно сделать, но все равно клиенту будет предлагаться определенная палитра, из которой будет возможность выбрать, и она достаточно широкая", — отметил министр.