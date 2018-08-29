МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Автомобили проекта Aurus могут быть выполнены в любом цвете в зависимости от желания заказчика — от черного до Tiffany, палитра цветов будет достаточно широкая, сказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Проект "Кортеж" — семейство автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В проекте — лимузин, седан и минивэн на единой модульной платформе, в открытой продаже они появятся под брендом Aurus. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей.

По словам Мантурова, линейка цветов, как экстерьера, так и интерьера автомобилей Aurus, будет широкая.

"У каждой компании существует своя политика. То есть, кто-то строго соблюдает принцип определенного количества цветов, а у некоторых компаний есть возможность покрасить в тот цвет, в какой ты хочешь, просто будет наценка фантастическая", — добавил министр.

Отвечая на вопрос можно ли выбрать цвет автомобиля Aurus исходя из своих пожеланий, вплоть до Tiffany, Мантуров сказал, что ограничений нет.

"В данном случае точно можно будет всё. При таком объеме производства это можно сделать, но все равно клиенту будет предлагаться определенная палитра, из которой будет возможность выбрать, и она достаточно широкая", — отметил министр.