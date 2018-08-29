МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Основной заказчик проекта "Кортеж" — Владимир Путин — выбирая для себя лимузин Aurus, не просил о дополнительных деталях, а напротив, был предельно требователен к безопасности и качеству автомобиля, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Если говорить о президенте, то он у нас вообще очень демократичный. И на, извините, финтифлюшки меньше всего обращает внимание", — сказал Мантуров.

По его словам, Путин останавливался на серьезных моментах. "Чтобы машина была качественная и было не стыдно предлагать к приобретению другим своим коллегам", — пояснил министр.

Президент седьмого мая приехал на инаугурацию на лимузине серии "Кортеж", глава государства использовал его для передвижения по Москве. Как рассказали ранее РИА Новости в ФСО, автопарк президента планируется расширить указанными отечественными автомобилями, это зависит от объемов производства, и пока в отдельных случаях Путин использует машины иностранного производства.

Проект "Кортеж"

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник (появится в следующем году) на единой модульной платформе (ЕМП).

Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. В свободной продаже машины семейства "Кортеж" появятся под брендом Aurus в начале следующего года. Их ориентировочная цена будет начинаться от десяти миллионов рублей.