АвтоВАЗ назвал цены на обновленную Lada Granta

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. АвтоВАЗ с 1 сентября начнет продажи обновленной Lada Granta. Цены будут начинаться от 419,9 тысячи рублей.

На презентации новинки выступили исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек и начальник управления развития продуктового портфеля Сергей Корниенко.

Как заявил Птачек, продажи Granta Cross начнутся в начале 2019 года.

"Мы надеемся, что новая Granta позволит нам укрепить наши позиции", — сказал он.

Обновленная модель представлена во всех четырех типах кузова: седан, лифтбэк, хэтчбек и универсал.

Granta в кузове седан будет стоить от 419,9 тысячи рублей, хэтчбек и универсал подешевели на 30 тысяч.

"Мы смогли сделать этот ход для хэтчбека и универсала и думаем, что это будет по достоинству оценено нашими клиентами, чтобы сохранить его максимально доступным, по-настоящему народным автомобилем", — уточнил Корниенко.

Стоимость Granta в кузове хэтчбек и лифтбэк начинается от 437 тысяч рублей, в кузове универсал — от 447 тысяч.

Можно будет выбрать один из восьми цветов кузова обновленного автомобиля. В нем будет установлена система ЭРА-ГЛОНАСС, две подушки безопасности, улучшенная шумоизоляция, крепления для детских кресел Isofix и системы ABS и ESP.

Первый автомобиль

Ранее сервис объявлений "Юла Авто" совместно с Research.mail.ru провели опрос, который показал, что Lada оказалась самой популярной маркой у россиян в качестве первого автомобиля — их выбирают 71% россиян.

"На втором месте по популярности оказалась марка BMW — такой автомобиль был первым у каждого седьмого опрошенного (13%). На третьем месте — Audi, выбор 9% респондентов. В пятерку самых популярных марок первого автомобиля в России также вошли Toyota и "Москвич" (по 6%)", — говорится в опросе.

Из опроса выяснилось, что большинство россиян в качестве первой машины предпочли новый автомобиль (57%), на втором месте по популярности — автомобили со средним возрастом от 3-х до 5 лет — их выбрали 18% респондентов, наименее популярными оказались старые автомобили — от 10 лет и больше — такие были у 11% опрошенных.